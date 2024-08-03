Avrupa Birliği, çevreyi korurken 34,5 milyar euro getiri sağladı

Euronews’in haberine göre, Avrupa Komisyonu, son bütçe döneminde yaptığı değerlendirmede, 2020'ye kadar 7 yıl içindeki çevre programlarında 3,46 milyar Euro (126 milyar TL) yatırım yaptı. Bu yatırımların geri dönüşü 34,6 milyar Euro (1,2 trilyon TL) oldu.

Avrupa Birliği (AB) çevre koruma programı sayesinde sera gazı ve nitrojen oksit (NOx) kirliliğinin azaldığı ve 435 türün koruma statüsünün iyileştirildiği belirtilirken, çevre ve iklim eylemi için finansman aracı olan "Çevreye Yönelik Finansal Araçlar" programı (L’Instrument Financier pour l’Environnement-LIFE), 2014-2020 döneminde 1.167 çevre projesine destek oldu.

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre, tasarruf edilen enerji yaklaşık 1 milyon Avrupalı hanenin ortalama enerji tüketimine denk gelirken, karbondioksitin de yılda 11,8 milyon ton azaltıldığı bunun da Kıbrıs'ın yıllık net emisyonuna eşit hale geldiği belirtildi.

Solunum yolu hastalıklarıyla bağlantılı bir başka sera gazı olan nitrojen oksitin yıllık üretiminin yaklaşık 152 bin ton azaltıldığı belirtirken, bu oranın Portekiz'in 2019 yılında saldığı nitrojen oksitten daha fazla olduğu ifade edildi.

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, sağlanan fonun küçük bir kısmı olan 83 milyon Euro (3 milyar TL) 3.127 kilometrekarelik arazi satın alınmasına eş finansman sağlamak için kullanıldı.

Analize göre, yaklaşık 260 bin kişi bu finansmanlar sayesinde eğitim ve öğretim görerek doğal çevrenin korunması ve güçlendirilmesi temel hedefi de yerine getirilmiş oldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avrupa Politika Ofisi strateji müdürü Tycho Vandermaesen Euronews'e yaptığı açıklamada Komisyon'un analizinin AB'nin doğa koruma ve iklim eylemi için finansmanı daha da artırması gerektiğini söyledi.

Vandermaesen, 2014-2020 döneminde AB bütçesinin yüzde 0,3'ünün LIFE programına aktarılmasının AB vatandaşı başına günde bir Eurodan daha az bir miktara tekabül ettiğini belirtti.

AB bütçesinden daha fazla fon aktarımı yapılmasını savunan Vandermaesen, "Son derece verimli ve etkili olan LIFE programına ayrılan fon AB bütçesinin yüzde 1'inin üzerine çıkarılmalı. Ayrıca, Komisyon tarafından tespit edilen 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik için yıllık tahmini 19 milyar Eurolk fon açığını kapatmak üzere Doğa Restorasyon Fonu (NRL) oluşturulmalıdır" dedi.

Beş büyük çevre örgütü WWF, BirdLife, Avrupa Çevre Bürosu, Euronatur ve CEE Bankwatch, bu hafta başında böyle bir fon önerisinde bulunmuştu.

LIFE programında 2027'ye kadar olan dönem için ayrılan bütçe yüzde 0,5 artırılarak 5,4 milyar Euroya (192 milyar TL) yükseltildi.

Komisyon, 2025 yılı için programa 771 milyon Euro (27 milyar TL) harcama ayırma teklifini sundu. Harcama teklifi henüz milletvekilleri tarafından onaylanmadı.