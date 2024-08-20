Çevreye duyarlı markalar açıklandı
Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl ilk kez açıklanan ‘Çevreye Duyarlı Marka Endeksi’ Greendex’in sonuçları paylaşıldı. 1 Temmuz-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada kamuoyunun çevreye önem veren markalara yönelik algısı ölçümlendi.
Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından Türkiye İtibar Endeksi (TİE), Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE), Gençlik Endeksi (G-250) , Kadın Marka Tercih Endeksi (K250) ve Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MENDEKS) gibi çalışmalarında ardından altıncı araştırma olarak Greendex ‘Çevreye Duyarlı Markalar Endeksi’nin saha çalışmaları tamamlandı.
“Günümüz dünyasında çevresel sorunlar, toplumların ve ekonomilerin geleceğini tehdit eden en büyük zorluklardan biri olarak karşımıza çıkmakta” diyen Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “İklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği ve biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlar, küresel ölçekte olduğu kadar Türkiye'de de mevcut. Bu sorunlar karşısında bireyler kadar şirketler de sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusunda önemli bir sorumluluk taşımakta. Bu kapsamda çevre dostu ürünler sunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, karbon ayak izini azaltmak gibi alanlarda yapılan çalışmalar, hem ülkemizin çevresel geleceği hem de şirketlerin uzun vadeli başarıları için kritik öneme sahip” diye konuştu.
“Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”
Acar, “Greendex ile kamuoyunun çevreye önem veren markalara yönelik algısı ölçümlendi. Bu çalışma, Türkiye'de çevresel faaliyetlere öncelik veren, sürdürülebilirlik konusunda liderlik eden şirketleri belirlemek, değerlendirmek ve topluma tanıtmak için hazırlandı. Gayemiz, Türkiye'de çevresel sorumluluğu teşvik etmek, iş dünyasında sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak ve tüketicilerin çevreye duyarlı markaları desteklemelerini sağlamak. Bu doğrultuda, çevreye duyarlı bir iş modeli benimseyen şirketleri öne çıkararak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Greendex’te dereceye giren markaların alfabetik sıralaması şöyle;
Akaryakıt: Opet, Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrol
Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü: AGT, Çamsan, Koçtaş, Kronospan, Yıldız Entegre
Alkolsüz İçecek: Cappy, Coca Cola, Çaykur, Fanta, Uludağ
Altın ve Mücevherat: Altınbaş , Atasay, Blue Diamond, Pandora, ZEN Pırlanta
Araç Kiralama: Budget, Enterprise, Garenta, Otoplus, Yolcu 360
Bankacılık: Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası
Bebek ve Çocuk Ürünleri: Civil, Dalin, E Bebek, LC Waikiki, Panço
Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Samsung, Vestel
Beyaz Et: Banvit , Beypiliç, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç
Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Eti, Haribo, Nestle, Torku, Ülker
Dijital Bankacılık Uygulaması: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası
E Ticaret Sitesi: Amazon , Getir, Hepsiburada, Trendyol, Yemeksepeti
Elektronik Eşya: Arçelik, Grundig, Regal, Samsung, Vestel
Elektronik Perakende: Hepsiburada, MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar
Enerji: Akfen Enerji, Aksa Enerji, Enerjisa , Tüpraş, Zorlu Enerji
Erkek Giyim: Altınyıldız, Damat, Kiğılı, Mavi, Sarar
Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç
Fast Food (Yerli): Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Ramiz, Tavuk Dünyası
Fast Food (Yabancı): Arby’s , Burger King, Carl’s Jr, KFC, McDonald’s
Holding: Akfen Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İç Giyim: Dagi, Penti, Suwen, Tutku , Victoria’s Secret
İnşaat: ATA İnşaat , GAP İnşaat, Kiptaş, Rönesans, Sinpaş
Kadın Giyim: İpekyol, Koton, Lc Waikiki, Mango, Zara
Kadın Hijyen Ürünleri: Kotex, Molped, Nivea, Orkid, Sleepy
Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Maylo, Papia, Selpak, Solo
Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo
Kozmetik: Eve, Nivea, Sephora, Watsons, Yves Rocher
Küçük Ev Aletleri ve Ankastre: Arçelik, Arzum, Fakir, Karaca, Vestel
Mobilya: Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home, Kilim Mobilya, Moda Life
Mutfak ve Banyo Tezgahı: Cerva, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, Silestone Tezgah, Vitra
Otomobil: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, TOGG, Volvo
Pizza (Yerli): Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time, Terra Pizza
Pizza (Yabancı): Domino's Pizza, Little Caesars Pizza, Papa John's , Pizza Hut, Sbarro
Porselen ve Züccaciye: Güral Porselen, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Paşabahçe
Sigorta: AgeSa Sigorta, Aksigorta, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Unico Sigorta
Spor Giyim: Adidas, Hummel, Nike, Puma, Vans
Süpermarket: A101, BİM, Metro, Migros, Şok
Süt ve Süt Ürünleri: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku
Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Blendax, Clear Men, Elidor, Elseve, Pantene
Vitrifiye ve Seramik: Bien, Ege Seramik, Kale Seramik, Turkuaz Seramik, Vitra