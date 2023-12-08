‘Hepimizin Sahnesi’ mottosuyla devam ediyor

Merve YEDEKÇİ

Zorlu PSM, ‘İlk Tiyatrom İlk Konserim’ projesini yeni dönemde SosyalBen ve Türk Eğitim Vakfı ortaklığında ‘Hepimizin Sahnesi’ mottosuyla gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, insanların hayatlarında sanata daha fazla yer açmalarını sağlamak için İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinler ve çocuklar, Zorlu PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerinde ağırlanıyor. 2023 yılında ikinci dönemine adım atan ve bu sene SosyalBen ve TEV iş birliği ile gerçekleştirilen projenin detaylarını konuşmak için Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, SosyalBen Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın Zorlu PSM’de bir araya geldi.

“Kültür sanat etkinliklerine erişimi artırıyoruz”

Daha iyi bir dünya için farkındalığı artırmak ve toplumsal anlamda bu konuda bir değişim ve dönüşüm oluşturulmasına katkı sağlamak adına sanata erişimin çok önemli bir etki yarattığına inandıklarını ifade eden Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “Zorlu PSM olarak, Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ‘İlk Tiyatrom İlk Konserim’ projemiz bizler için çok kıymetli. Kültür sanat faaliyetlerinin empati kurmak, bir arada ve daha iyi şekilde yaşamak için dönüştürücü bir güce sahip olduğunun farkındayız. 10 yıllık birikimimizden yola çıkarak bu projemizle de toplumun farklı kesimlerinden hayatlarında hiç tiyatroya ya da konsere gidememiş çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin nitelikli kültür sanat etkinliklerine erişimini artırıyoruz çünkü kültür sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inanıyoruz” dedi. Projenin ilk senesinde 449 bireyin hayatına dokunduğunu paylaşan Ova 2030 yılına kadar 15000’den fazla insanı kültür sanatla buluşturmayı planladıkları bu projeyi İstanbul’un dışına çıkararak tüm Türkiye’ye yaymayı hedefl ediklerini ifade etti.

Sanatsal faaliyetlere maddi imkânların belirleyici bir faktör olduğunu vurgulayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Gençlerimiz sanatsal faaliyete ayıracak ne vakit ne de finansal imkan yaratabiliyor. Ancak biz, bu durumu değiştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız sosyal etki analizi, TEV bursları ile desteklenen öğrencilerimizin sosyal hayata katılımındaki oranın ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. İlk Tiyatrom İlk Konserim projesiyle, üniversiteli gençlerimizin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını artıracağımız için çok mutluyuz. Sanata erişim, sadece eğlence ya da vakit geçirme amacı taşımıyor. Aksine, sanat, bireyleri düşünmeye, duygularını ifade etmeye, hayata farklı bir pencereden bakmaya teşvik ediyor. Gençlerimize bu pencereyi açabilmek, onlara sadece bir etkinlik değil, hayatlarını şekillendirebilecek bir bakış açısı sunmak demektir” şeklinde konuştu.

SosyalBen Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ece Çiftçi ise, “SosyalBen Vakfı olarak 65.000 çocuğun hayatına 13.000 gönüllümüzle dokunurken, yeteneklerini keşfedip, geliştirdiğimiz öğrencilerimizin aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerine erişmesi ve performanslarını profesyonel sahnede sergileyebilmeleri çok önemliydi. Bu kapsamda yıl boyunca düzenli olarak Zorlu PSM’nin çocuk etkinliklerine katılan öğrencilerimiz kültür ve sanatsal faaliyetlere erişim imkânı buldular. Dolayısıyla kültürel ve sanatsal faaliyetler çocukların kişisel gelişimlerinde önemli bir yere sahip olurken kendini ifade etme, özgüven, iletişim gibi temel kaslarını da güçlendirdiğini bu iş birliğinde bizzat görüyor ve çocuklarımızın gelişimlerine hep birlikte eşlik ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.