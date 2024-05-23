Her 5 mobilyacıdan 3'ünün sürdürülebilirlik yatırımı yok

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın (SKDM) yürürlüğe girmesine yaklaşık 18 ay kaldı. İş dünyası örgütleri SKDM’ye yönelik hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, bu dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 20 sektörde sürdürülebilirlik eylem planı açıklandı.

Son olarak Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik eylem planı dün düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu eylem planı ‘Hammadde, Girdi ve Tedarikçiler’, ‘Üretim Süreci’, ‘Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi (Lojistik ve Depolama)’, ‘Üretimde Döngüsellik ve Geri Kazanım (Atık Yönetimi)’, ‘Genel Yönetim, Eğitim ve İnsan Kaynakları’, ‘Standardizasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları’, ‘Satış Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler’ ile ‘Dijitalleşme’ olmak üzere toplam 8 alanda uygulanacak.

‘Yeşil finansman’ kavramı da uzak

Raporda en dikkat çeken kısım sektördeki firmalara yönelik yapılan anket çalışması oldu. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek SKDM’nin omurgasını oluşturacak Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ilişkin Türkiye’nin hala kendi uygulamasını hayata geçirmemesi iş çevrelerinde endişe yaratırken, geciken aksiyonlar firmaların bu konudaki farkındalık düzeylerinin geri kalmasına yol açıyor. Zira son açıklanan eylem planında yer verilen ve 123 adet veri üzerinden gerçekleştirilen anket çalışmasına göre, firmaların çoğunun ‘Emisyon Ticaret Sistemi’, ‘Yeşil Finansman’, ‘Su Ayak İzi Uygulamaları’ ve ‘Dijital Ürün Pasaportu’ konularında bilgi seviyesi sorusuna yanıt olarak ‘Hiç bilgim yok’ seçeneğini işaretlediği görülüyor. Katılımcılara yöneltilen ‘Sürdürülebilirlik konusunda mevcut yatırımınız var mı?’ sorusuna firmaların sadece yüzde 38’i ‘Evet’ şeklinde cevap verirken, firmaların yüzde 62’sinin herhangi bir mevcut yatırımı olmadığı ortaya çıktı.

Gültepe: SKDM çalışmalarını yapmak zorundayız

Raporun tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, eylem planlarını üç yıl önce açıkladıklarını belirterek, “Şimdiye kadar 20 sektör eylem planını açıkladı. Özellikle Türkiye’yi diğer ülkelerden farklı bir noktada geleceğe hazırlamada AB Yeşil Mutabakatı konusunda 2026’dan sonra başlayacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıyla (SKDM) ilgili çalışmaları yapmak zorundayız” dedi.

Her 6 ayda bir sektörü buluşturarak neler yapıldığına bakılması gerektiğinin altını çizen Gültepe, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat konularına değindi. Üretim yaparken ‘dünyayı koruyarak üretme mottosuyla’ hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, gelecek dönemde iklimlendirme sanayi ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin de eylem planlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Güleç: ‘Döngüsel’e geçiş kaçınılmaz

TİM Başkanvekili ve Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün çevre üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olması ve kaynak yönetiminde çok önemli bir rol oynaması sebebiyle sürdürülebilirlikle ilişkisinin çok yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Döngüsel ekonomiye geçişin artık kaçınılmaz bir hal aldığını vurgulayan Güleç, imalat sanayisinde sera gazı salımının yüksek olduğunu ve bunun düzeltilmemesi halinde ileride pazarı korumakta sorun yaşanabileceğini dile getirdi.