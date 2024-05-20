'Mobilya, ekonomimizde kaldıraç etkisi yaratıyor'

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl’ün mobilya sektöründe öncü şehir olduğuna vurgu yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimiz bu alanda ülkemizde trendi belirleyen, 170 ülkeye ihracat yaparak adeta dünyanın da mobilyasını üreten şehir konumunda. 2023 ekonomi verileri de mobilya sektöründeki kalitemizi ortaya koyuyor. Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde, İnegöl mobilyası ihracatını arttırmış ve katma değer sağlamaya devam etmiş” dedi. Geçen yıl İnegöl’ün bin 447 firma ile 1 milyar 480 milyon 700 bin 130 dolar ihracat yaptığını belirten Taban, bunun 822 milyon dolarının mobilya sektörü tarafından yapıldığını vurguladı. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatının 3 milyar 906 milyon dolar olduğunu hatırlatan Alper Taban, İnegöl’ün bu rakamdan yüzde 21 pay aldığının altını çizdi. Taban, “Dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, İnegöl özellikle mobilyadaki yükseliş ivmesini sürdürerek ülke ihracatına olan katkısını arttırmış oldu. Dolayısıyla Türkiye’nin mobilya sektöründe merkezi, başkenti İnegöl diyebiliriz” diye konuştu.

“Yükseliş trendi sürüyor”

Öte yandan İnegöl’ün diğer sektörlerde de önemli bir ihracatçı kent olduğuna işaret eden Alper Taban, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0,64’ünün ilçeden yapıldığını belirtti. Sanayi kenti İnegöl’ün 3 Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte ıslah hazırlığında olan Cerrah Sanayi Bölgesi ve diğer sanayi alanlarıyla beraber her geçen gün üretimde ivmesini arttırmaya devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, “2023 yılı ekonomi verileri de İnegöl’ün yükseliş trendinin sürdüğünü gösteriyor. İnegöl elde edilen veriler ışığında ekonomi alanında pek çok vilayeti dahi gerisinde bırakmayı başardı. İnegöl Türkiye iller sıralamasına göre; ihracatta 1 milyar 480 milyon dolar ile 18’inci sırada, dış ticaret hacmi tablosunda 1 milyar 790 milyon dolar ile 24’üncü sırada, ithalatta 310 milyon dolar ile 31’inci sırada yer alıyor. İller sıralamasında dış ticaret fazlasında ise 8’inci sırada yer alıyor” açıklamasını yaptı.