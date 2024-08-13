Trendyol güvencesi ile ikinci el alışverişe imkan tanıyan Türkiye'nin ikinci el platformu Dolap, Sürdürülebilirlik Etki Raporu’nu yayınladı. Döngüsel tüketim alışkanlığının çevresel ve sosyal etkilerini inceleyen raporda, Türkiye’deki ikinci el pazarına ilişkin çarpıcı veriler yer aldı.

Rapor, Dolap’ın alıcı ve satıcı arasında kurduğu köprüyle sera gazı emisyonu, su tasarrufu ve ekonomik faydalar gibi çeşitli alanlarda kayda değer sonuçlar yarattığını ortaya koyuyor.

Hande İzmirlioğlu: Pozitif etki hedefimizdeki başarımız, döngüsel tüketimde Dolap modelinin işlerliğini gösteriyor.

Dolap kurucularından Hande İzmirlioğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Dolap olarak, ikinci el ürün alışverişi ve sürdürülebilirlik arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanıyoruz. Her geçen gün daha fazla kullanıcımızın döngüsel tüketim alışkanlıklarını benimsemesi bizleri gelecek için umutlandırıyor. İkinci el ürün kullanımının yaygınlaşmasıyla, çevresel etkiyi azaltırken bir yandan da özellikle kadınlar için hayati değer taşıyan ekonomik fırsatlar da yaratıyoruz. İlk kez yayınladığımız Sürdürülebilir Etki Raporu, bir başka kullanıcıda yeniden hayat kazanan ürünlerle dünya ve insan için pozitif etki yaratma hedefimizde geldiğimiz noktayı ortaya koyuyor. Buradaki başarı, döngüsel tüketimde Dolap modelinin işlerliğini gösteriyor. İkinci el alışverişin yaygınlaşması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi konusundaki hedefimizle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu devam ettireceğiz.”

Karbon ayak izinde 28 bin dünya turu kadar tasarruf

Her yıl 15 milyondan fazla ürünü yeniden kullanıma kazandıran Dolap, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik ederken, aynı zamanda çevresel etkiyi de azaltıyor. Ürünlerin bir başka tüketicide yeniden hayat bulması, 204 bin ton karbondioksit eşdeğerindeki sera gazı emisyonunun engellenmesine yardımcı oluyor. Bu miktar, Edirne’den Kars’a yapılacak 3 milyon uçak seferine ya da dünyanın etrafını otomobille 28 bin kez dolaşmaya karşılık geliyor.

20 bin olimpik havuzu dolduracak kadar su tasarrufu

Yeni ürün üretiminin önüne geçmek, karbon ayak izini küçültmenin yanı sıra su gibi sınırlı kaynakların daha az tüketilmesine de katkı sağlıyor. Dolap üzerinden yapılan satışlar, yeni ürün yerine mevcut ürünün döngüsel ekonomiye dahil olması sayesinde yılda 50 milyon metreküp su tasarrufu oluşmasını sağlıyor. 20 bin olimpik havuzu dolduracak kadar suya denk gelen bu rakam, sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’ye 10 bin tonluk kaynak katkısı

Metal, plastik ve tekstil hammaddeleri, Dolap üzerinden satışı yapılan ürünlerin temel bileşenlerini oluşturuyor. Ev ve yaşam, elektronik, kadın, erkek, bebek ve çocuk kategorilerinde milyonlarca ürüne ev sahipliği yapan Dolap, bu ham maddelerin kullanımında kayda değer bir azalma yaratıyor. İkinci el tüketimin tercih edilmesi sayesinde 1010 ton metal, 2716 ton plastik ve 7 bin ton tekstil olmak üzere her yıl toplamda 10 bin tonluk hammadde, ülkemizin diğer ihtiyaçlarında kullanılabilir kaynaklar haline geliyor.

254 bin kadının ana gelir kaynağı Dolap

Ürünlerin ekonomik ömrünün uzatılmasına katkıda bulunarak yeniden kullanım için fırsatlar yaratan Dolap, ekonomik açıdan da önemli bir fayda sağlıyor. Dolap platformunda yapılan satışlar, 254 bini aşkın kadının ana gelir kaynağını oluşturuyor. Ev ekonomisini güçlendiren ikinci el ürün satışı sayesinde aynı zamanda tüketiciler de istedikleri bütçeye göre alışveriş yapma imkânı buluyor.