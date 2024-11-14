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İklim zirvesinde kriz: Arjantin heyeti COP29'dan çekildi

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin talebi üzerine, ülkeyi temsil eden heyet BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndan çekildi.

Haber Merkezi
AA
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İklim zirvesinde kriz: Arjantin heyeti COP29'dan çekildi
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Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Arjantin heyeti, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla konferanstan çekildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'a katılan Arjantin heyeti, Milei'nin isteği üzerine ülkeye geri döndü.

Milei, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Arjantinli heyetin COP29'dan çekilmesi kararını verdi.

Daha önce iklim değişikliği konusunda çeşitli açıklamalar yapan Milei, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sinyalleri vermiş ancak bu yönde bir adım atmamıştı.

Milei, iklim değişikliği hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, "İklim değişikliğinden insanları sorumlu tutan tüm bu politikalar bir yalandan ibaret. Amaç sosyalist tembellere fon oluşturmaktır" ifadesini kullanmıştı.

İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.

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