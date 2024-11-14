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Nijerya, AfDB’den 134 milyon dolar kredi aldı

Nijerya, gıda güvenliğini artırmak için Afrika Kalkınma Bankası'ndan (AfDB) 134 milyon dolar kredi aldı. Nijerya krediyi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kullanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Nijerya, AfDB’den 134 milyon dolar kredi aldı
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Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, ülkenin Cross River eyaletinde düzenlenen "Kurak Mevsimde Ulusal Tarım" başlıklı programa katıldı.

Kyari, burada yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede başta tohum ve tahıl sektörü olmak üzere tarımsal üretimin artırılması amacıyla AfDB'den 134 milyon dolarlık krediyi temin ettiğini belirtti.

Bakan Kyari, fonun çiftçilere destek sağlayarak üretimi artıracağını ve bu sayede ulusal gıda güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Kyari, hükümetin, tüm Nijeryalıların kaliteli ve besleyici gıdalara uygun fiyatlarla erişebilmesini sağlamak amacıyla gıda üretimi konusunda acil durum ilan ettiğini bildirdi.

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