Asgari ücret zammı için rakam verdi! Deniz Zeyrek "benim edindiğim bilgi" diyerek açıkladı

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşıyor. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Asgari ücretle ilgili milyonların bekleyişi sürerken Sözcü yazarı Deniz 'benim edindiğim bilgilere göre' diyerek 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

"Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları hepimizden iyi biliyor"

Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Zeyrek "1 Ocak 2024 itibarıyla 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün 1 Ocak 2025’te tekrar 17 bin 2 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. 25 bin liraya çıkarsak zaten alım gücünden kaynaklı eşitlemiş oluruz. Bu bir artırım değil, aradaki alım gücünü farkını yeniden işçiye vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları hepimizden iyi biliyor." dedi.

"Benim edindiğim bilgi 22 bin - 22 bin 500 lira civarında bir asgari ücret olacak"

"Maalesef ortada bir seçim falan olmadığı için halkımızın en büyük dezavantajı şu anda bu zaten" diyen Zeyrek "Bir seçim olsaydı durum değişirdi. 30 bin TL de yaparlardı 32 bin TL de. Benim edindiğim bilgi 22 bin - 22 bin 500 lira civarında bir asgari ücret olacak." ifadelerini kullandı.