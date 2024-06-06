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İstanbul’da 1,6 milyar liralık özelleştirmeye onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İstanbul Kartal’da 26 bin 958 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın satışına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKARA Haber Merkezi
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İstanbul’da 1,6 milyar liralık özelleştirmeye onay
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ANKARA (EKONOMİ)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İstanbul Kartal’da 26 bin 958 m2 büyüklüğündeki taşınmazın satışına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taşınmaz için yapılan ihalede, en yüksek teklifi 1 milyar 625 milyon lira ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş vermişti. Karara göre Vera sözleşmeyi imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilerek, teminat mektubu irat olarak kaydedilecek.

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