İstanbul’da 1,6 milyar liralık özelleştirmeye onay

ANKARA (EKONOMİ)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın İstanbul Kartal’da 26 bin 958 m2 büyüklüğündeki taşınmazın satışına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taşınmaz için yapılan ihalede, en yüksek teklifi 1 milyar 625 milyon lira ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş vermişti. Karara göre Vera sözleşmeyi imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilerek, teminat mektubu irat olarak kaydedilecek.