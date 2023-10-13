İstanbul’da ‘Paris Sorbonne’ diploması

Merve YEDEKÇİ

BMI Business School, dünyanın en saygın üniversitelerinden Paris Sorbonne Üniversitesi’yle geçen yıl başlattığı ve ilk mezunlarını Haziran 2024’te verecek ‘International Executive MBA’ eğitimlerinin yeni dönemine başlıyor.

Toplam 14 ders modülünün 11’i İstanbul’da, kalan üç modülü ise yurt dışında yapılan programın bu yıl Paris’teki ‘İşletme ve Yönetime Giriş’ ile ‘Stratejik Yönetim’ modüllerine, Çekya’nın başkenti Prag’da ‘Uluslararası İş Yapma Modelleri’ semineri de eklendi.

Yeni dönem katılımcıları Prag’da yer alan ve Avrupa’nın ekonomi alanında en önemli üniversiteleri arasında gösterilen VSE Prag Ekonomi Üniversitesi’nde programın bir modülünü tamamlayacak. Katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi ve İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul gibi Türkiye’nin lider üniversitelerinden alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenleri ve yönetim danışmanları ile çalışacak. Programda Sorbonne Üniversitesi’nden Assoc. Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue, Prof. Dr. Didier Chabaud, Prof. Dr. Geraldine Schmidt, Prof. Dr. Marion Soulerot; Fribourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağış ve Prof. Dr. Franz Werro gibi önemli akademisyenlerin yanı sıra; Türkiye’deki üniversite ve kurumlardan ise Merkez Bankası Eski Başkanı Prof. Dr. Erdem Başçı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Ercan, Doç. Dr. Ali Coşkun, İTÜ’den Prof. Dr. Altan Çakır, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bulunuyor.

Yeni dönemi Eylül ayında başlayacak ve 18 ay sürecek olan International Executive MBA Programı’nı başarıyla tamamlayan yöneticiler, Paris Sorbonne Üniversitesi’nin yüksek lisans derecesinde diplomasını almaya hak kazanacak.

“Türkiye’ye Sorbonne Üniversitesi’nin kampüsünü açtık”

Yurt dışına taşınmadan, eğitimlerinin neredeyse tamamının İstanbul’da verilen programın ilk ve ikinci dönemiyle ilgili değerlendirmede bulunan BMI Akademik Danışmanı ve Executive MBA Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya, “Profesyonellerin yoğun iş yaşamları, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmalarını zorlaştırıyor. BMI Business School olarak geçen yıl, Avrupa’nın en iyi 10, dünyanın ise en iyi 50 üniversitesinden biri olan Paris Sorbonne ile yaptığımız iş birliğiyle dünyadaki üç önemli şehrin yanına İstanbul’u da ekleyerek küresel ve güçlü bir programı Türkiye’ye taşıdık. Eğitimlerinin neredeyse tamamına yakınını katılımcılar, düzenlerini bozmadan tamamlıyor. Başarılı olanlar ise sıradan bir sertifika değil; global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasını almaya hak kazanıyor. Bu sırada hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir yükten kurtuluyorlar. Üniversite aynı programı Paris kampüsü dışında Pekin’de ve Rio’da ve İstanbul’da yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’ye Sorbonne Üniversitesi’nin kampüsünü açtık diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Başvurular Türkiye’yle sınırlı kalmadı

Bu yıl 150’den fazla başvuru aldıklarını ve 35’inin yurt dışından geldiğini belirten BMI Akademik Danışmanı ve Executive MBA Koordinatörü Dr. Emirhan Altunkaya katılım profili ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl programınıza kadın yönetici ve aile şirketlerinin ikinci nesil liderlerinin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Lisans eğitiminde mühendislik kökenli katılımcıların ağırlığı da dikkat çekiyor. Ayrıca başvuruların geldiği ülke sayısı da artarak Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, İran, Irak, Suudi Arabistan, Romanya gibi farklı coğrafyalara yayılmış durumda. Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden 58 aday, mülakatlara girmeye hak kazandı. Yeni dönem katılımcılarının yaş ortalaması 39 olurken, profesyonel deneyimleri de ortalama 16 yıl olarak programın ilk döneme göre benzer bir profil çiziyor.”