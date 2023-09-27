İyi yaşam için “Sürdürülebilir Pazar”

Merve YEDEKÇİ

Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası platformlardan 6 farklı ödül alan Zorlu Center’ın hayata geçirdiği ‘Eco Love Fest’in üçüncüsü gerçekleşti.

Festivalde dünyaya saygılı, farklı konseptte, işlerini sürdürülebilirlik odaklı yapan birçok marka yer aldı. Zorlu Center’da Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda yıllardır daha adil ve daha sürdürülebilir bir yaşam için çalıştıklarını belirten Zorlu Gayrimenkul Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Dr. Nur Ziyaoğlu Aytekin, “Global trendler doğrultusunda, teknoloji ve inovasyonla şekillenen kritik alanlardaki faaliyetlerimizle, ülkemiz ve insanımız için değer yaratan işlere imza atıyoruz. Atık yönetiminden yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına, daha verimli su ve enerji tüketimi sağlayan akıllı sistemlerden sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan etkinliklere kadar uzanan 360 derecelik bir yaklaşımla projeler hayata geçiriyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya odaklanıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı somut projelere ve misafirlerimiz için deneyim odaklı etkinliklere dönüştürüyoruz” dedi. Aytekin etkinlik ile ilgili olarak da, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Eco Love Fest etkinliğimiz ile doğanın değerini ve sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla yeni hikayeler ve deneyimler sunmaya devam ettik. Geçtiğimiz üç yılda 100 binin üzerinde kişiye ulaştık. Bu festivalin en önemli yanlarından biri de çok kıymetli isimlerden atölyelerde ürünlerin nasıl yapıldığını deneyimlemek” dedi.

Festivalin bir başka değerinin ise sürdürülebilirliği çalışmalarının odağına almış, kendi ürünlerini üreten pazar yerinde yer alan yerel üreticiler olduğunu belirten Aytekin, “Bu üreticiler ile hem kişiler hem de kurumları festival kapsamında bir araya getirmek çok kıymetli. Geçen yıl festival alanında yer alan üreticilerden şu anda farklı şirketler ile iş birliği yaptıklarını duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Bizim burada üzerimize düşen üreticileri desteklemek. Eco Love Fest’i daha uzun yıllar devam ettirerek iyi yaşam tutkunları ve değişim yaratanları, Zorlu Center’ın ev sahipliğinde Eco Love Fest’te buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Basit dokunuşlarla dünyayı değiştirebiliriz”

‘Eco Love Fest’ kapsamında Eataly İstanbul Executive Chef Claudio Chinali ile ‘Sıfır Atık Yemek’ Workshop’u da yapıldı. Düzenlenen Workshop’da konuşan Eataly İstanbul Executive Chef Claudio Chinali, “Workshop’ta kullanıldıktan sonra kalan malzemelerle benim çok sevdiğim çok basit üç tarifi yaptık. Sıfır atık yemek çevreye saygı için çok önemli. Kalan yiyecekleri değerlendirme konusunda herkesin çok özen göstermesi gerekir. Biz burada sıfır atık yemek yapmaya çok dikkat ediyoruz. Bugün, çok basit yemekler göstermek istedim çünkü basit şeylerle dünyayı değiştirebiliriz” diye konuştu.