Kelimelerin ötesinde bir hedef: ‘İş’te Eşitlik’

Merve YEDEKÇİ

İGDAŞ’ın Yanındayız Derneği ile birlikte yürüttüğü ‘İş’te Eşitlik’ proje lansmanı 31 Ekim 2023 tarihinde Artİstanbul Feshane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Çalışma hayatında eşitlik prensibi temeline dayanan proje kapsamında yer alan ‘İş’te Eşitlik’ seminerleri tüm İGDAŞ çalışanlarına verilecek. 16 oturumdan oluşan seminer programının katılımcı grupları ayırt etmeksizin şirket bünyesinde görev alan kişilerden karma bir şekilde oluşturulacak. İlk dönem için 2300 çalışanın katılacağı seminer iş hayatındaki eşitlik, iyileştirme alanları, kadına yönelik şiddet farkındalığı ve kadın temsiliyeti gibi önemli ana başlıkları ele alacak.

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün yanı sıra, bize kazandırdığı en değerli şeyin eşitlik olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana İBB ve iştiraklerinde kadın çalışan sayısını, kadın yönetici oranını ciddi şekilde artırdıklarını ve toplumun kadınları görmeye alışık olmadığı iş kollarında kadın çalışan istihdam ettiklerini belirten İmamoğlu, eşitliğin en değerli ve önemli parçalarından birisinin de toplumsal cinsiyet eşitliği olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca İmamoğlu, “Çünkü çok iyi biliyoruz ki kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmadığı toplumlar eksik kalmaya mahkûmdur” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin?” sözünden feyz alarak bu projeye başladıklarını dile getiren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, projenin amacını “Hak ve fırsat eşitliği temelinde, şirket üst yönetiminin kadın ve erkek eşitliği prensibini kabul ederek; kurumun tüm iş süreçlerinde bunun yaygınlaştırılması” olarak belirtti. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ise projenin önemini şu sözleriyle vurguladı: “Eşitlik, insana ve topluma dair temel bir ilke. Bu projenin hayata geçirilmesinde İGDAŞ topluma hizmet eden ve kamu yararına öncelik veren, kamu sermayeli bir kuruluş olması sebebiyle çok önemli örnek. Sahadaki kadın çalışanların her biri birer eşitlik neferi bizim için. Eşitlik, bir kelimenin ötesinde bir hedef. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda bu mesele bir madde ile başlı başına ele alınmış. Ancak bu hedefe ulaşmak, hepimizin çabalarını birleştirmesini gerektirir.”