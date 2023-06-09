Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği, yeni yönetimini belirledi

Faaliyetlerine başladığı günden itibaren iş dünyasını UN Global Compact’in 10 İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sorumlu uygulamalar için harekete geçiren UN Global Compact Türkiye dernekleşme sürecini tamamladı.

2023 yılında UN Global Compact Türkiye, “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kuruldu. Derneğin ilk Olağan Genel Kurul’u, imzacılarının ve paydaşlarının katılımıyla 8 Haziran 2023 tarihinde The Marmara Taksim’de gerçekleştirildi.

Toplantı Divan Heyetinin kurulması ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de konuşmacı olarak yer aldı.

Dördüncü: Türkiye'den 352 şirket imza attı

Açılış konuşmasında Ahmet Cemal Dördüncü şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul toplantısında UN Global Compact’in stratejisini, Global Compact Türkiye’nin kaynaklarını değerlendirmiş ve Global Compact Türkiye’nin faaliyetlerine bir dernek olarak devam etmesine karar vermiştik. Alınan bu karar doğrultusunda kuruluş çalışmalarımızı tamamladık ve 2023 yılının başında “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği”ni kurduk.

Geçtiğimiz yıl UN Global Compact ve Global Compact Türkiye’nin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği bir sene oldu. UN Global Compact’e katılan şirket sayısı 18.000’i geçti. Aynı dönemde Türkiye’den UN Global Compact’e imza atan şirket sayısı %41 artarak, 248’den 352'ye yükseldi. Böylelikle Türkiye bir kez daha bölgesinin en çok büyüyen ülkesi oldu. Şirketlere somut hedef belirleme, yol haritası oluşturma ve raporlama süreçlerinde yol gösteren programlarımıza üyelerimizin yoğun ilgisi devam etti. Hem şirketlerimizin hayata geçirdiği projeler, hem de yerel ağ olarak çalışmalarımız UN Global Compact’in ve diğer yerel ağların etkinlik ve yayınlarında iyi örnek olarak yer aldı. Geçtiğimiz dönemi kısaca özetlersek, Türkiye iş dünyasında sürdürülebilir kalkınma için somut adımlara katkı sağlayan ve iş birliği için paydaşları bir araya getiren bir platform olmaya devam ettik.”

Yeniden yönetim kurulu başkanı seçilen Ahmet Cemal Dördüncü teşekkür konuşmasında şu mesajları verdi:

“Önümüzdeki dönemde de derneğimizi bulunduğumuz noktadan daha ileriye götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hedefimiz “UN Global Compact’in 10 İlke’si ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iş dünyasını sorumlu uygulamalar için mobilize etmek". Bu yolda tüm üyelerimizin desteğiyle daha güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz”

TÜSİAD Başkanı Turan: Sürdürülebilir kalkınma hikayemizin mihenk taşı

Açılış konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan şunlara yer verdi: “Sorumlu iş yapış biçiminin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağını bir platform olarak hayata geçirmiştik. “UN Global Compact Türkiye” tarafından bugüne kadar yürütülen programlar ve girişimler sayesinde birçok şirketmiz sürdürülebilirlik hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Bu çabalarla UN Global Compact Türkiye ülkemizde sürdürülebilirlik gündeminin şekillenmesinde öncü platformlardan biri haline geldi. TÜSİAD olarak bu önemli platforma hem ev sahipliği yaptık hem de ekibimiz sekretaryasını yürüttü. Bugün, UN Global Compact Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hikayemizin mihenk taşlarından biri olma yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Bu sürece destek olmaktan mutluluk ve gurur duyduk. “Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği” olarak kurumsallaşan Türkiye Yerel Ağının, Türkiye’nin sürdürülebilirlik ekosisteminin önde gelen kurumlarından biri olacağına inanıyorum”

Genel Kurul Toplantısı 2023-2026 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi ile sonlandı. Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Cemal Dördüncü seçildi.

2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Asil Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

Akkök Holding, Ahmet Cemal Dördüncü

Anadolu Efes, Can Çaka

Eczacıbaşı Holding, Dr. Osman Erdal Karamercan

Kibar Holding, Haluk Kayabaşı

Koç Holding, Ayşe Ebru Bakkaloğlu Tüzecan

Pegasus Havayolları, Güliz Öztürk

Shell Türkiye, Ahmet Erdem

TİSK, Akansel Koç

TSKB, Murat Bilgiç

TÜSİAD, Aslı Güreşcier

Yıldız Holding, Fezal Okur Eskil

Yedek Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

Borusan Holding, Nursel Ölmez Ateş

Boyner Grup, Dr. Emrah Özbay

Doğan Holding, Neslihan Sadıkoğlu

Polisan Holding, Mehmet Hacıkamiloğlu

Sabancı Holding, Yeşim Özlale Önen.

2023-2026 dönemi Denetim Kurulu Üyeleri:

Asil Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

ARGE Danışmalık, Dr. Erkin Erimez

Aydem Yenilenebilir Enerji, Cem Çelebi

Orhan Holding, Evrim Bayam Pakiş.

Yedek Üyeler (Kurum ismine göre alfabetik sıra ile)

Bantboru, Seda Ece Hekimoğlu

DCS Dijital Gümrük, Aslı Akbaba

Etap Enjeksiyon, Mutlu Babacan.