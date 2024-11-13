Perakendecilere net sıfır ekonomi desteği

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Omnitive, mağaza içi alışveriş deneyimini tüketicilerin beklentilerine uygun hale getirerek perakende sektörü için mağaza verimliliğini artıran bulut tabanlı mobil çözümler sunan bir SaaS girişimi. Platform sayesinde geleneksel perakende markaları, satış kanalı fark etmeksizin müşterilerine kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunarken, satış danışmanlarının müşteri ilişkilerini ve performanslarını anlık olarak izleyebiliyor. İTÜ ARI Teknokent’te hayat bulan Omnitive ORP girişimini Kurucu Ortağı Aslı Kubilay’dan dinledik:

“Perakende sektöründeki dönüşümü yakından gözlemleyerek, Mehmet Çağrı Göncü ve Afşin Kemal Dumlupınar ile 2024 yılında İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde Omnitive’i kurduk. İTÜ Çekirdek, büyümekte olan bir girişimin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik destek sunan bir yapı olarak, bizi bu yolculukta sürekli destekleyen bir merkez oldu. Omnitive ORP(Omnichannel Retailing Platform), perakende operasyonlarını yapay zekâ ile destekleyerek zengin ve tutarlı verilerin kolayca kontrol edilip yönetilmesini sağlayan bir platform olarak hayata geçirildi. Omnitive, sipariş verilerini tek bir merkezde toplayarak tüm kanallardan gelen siparişlerin 360 derece yaşam döngüsünü yöneterek maksimum verimlilik sağlıyor. Mağaza ve depolardaki sipariş toplama ve iade işlemlerini yöneten mobil uygulamalar sunuyor. Satış danışmanları için katalog, stok ve kayıtlı müşteri verilerine anlık erişim, ödeme alma, görev ve performans takibi gibi önemli işlevleri tek bir uygulamada birleştiriyoruz. Satış danışmanlarını güçlü ‘marka danışmanlarına’ dönüştürüyoruz. Tüketicilere yönelik sunduğumuz mağaza içi self-servis uygulaması da müşterilerin kesintisiz ve kolay hizmet almaya devam etmelerine olanak tanıyor. Orta Doğu ve Avrupa’ya odaklanıyoruz; en çok müşterimiz ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor.”

Stoğu olmayan ürünü müşteriye ulaştırıyor

“Tüketiciler, markanın tüm ürünlerine hem online hem de fiziksel mağazalardan erişip, kanallar arasında değişim ve iade yapabilecekleri birleşik bir deneyim bekliyor. Ancak, eski teknolojilerin silo halinde çalışması nedeniyle online ve offline kanallar ayrı yönetilmek zorundaydı, bu da müşteri deneyimini zayıflatıyordu. Omnitive ile bu durum değişti; perakendeciler, stok ve siparişlerini tek bir sistem üzerinden yöneterek daha esnek operasyonlar yapabiliyor ve müşterilere kanallar arası tutarlı, kesintisiz bir deneyim yaşıtıyor. Bütünleşik yapımızla ve tüm kanalları yönetebilir fonksiyonlarımızla benzerlerimizden ayrılıyoruz. Hem merkezdeki hem de mağaza ve depolardaki tüm ürünlerimiz kritik önem taşıyor. Mağaza içi deneyimde, ürün mağaza stoğunda olmasa dahi müşteriyle ürünü buluşturuyoruz. Omnitive sayesinde mağazalar, bir ATM gibi, markaya ait tüm işlemlerin kolayca yapılabildiği bir merkez haline geliyor. Müşteriler, hangi kanaldan başlatılmış olursa olsun, ürün değişimi ve iade gibi işlemleri mağazada sorunsuzca tamamlayabiliyor. Böylece mağazalar, kapsamlı ve verimli bir operasyon merkezi olarak çalışıyor. Verimlilik ve maliyet odaklılık, sürdürülebilirlik açısından önemli iki unsur ve AI tabanlı platformumuz, verimliliği ve operasyonel optimizasyonu en üst düzeye çıkararak bu iki bileşeni destekliyor.”

Omnitive, dijitalleşme ile karbon salınımını azaltıyor

“Bulut tabanlı mobil çözümleriniz, perakendecilerin operasyonel maliyetlerini azaltıyor. Bu platformun önemli komponentlerinden biri de mobil çözümleri. Omnitive'in mobil çözümleri, mağaza ve depolarda ürün tedariği, iade ve geri ödeme gibi süreçleri yapay zeka, mobilite ve otomasyon teknolojileriyle yönetir. Bu sayede süreçler daha hızlı ve verimli hale gelirken, insan hatası en aza indirilir. Ürün bulma, paketleme ve kargolama operasyonlarını hızlandırarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Ayrıca, clienteling ve mobil POS özelliklerini bir araya getiren mağazacılık uygulamamız, mağaza stoğunda bulunmayan ürünleri anlık olarak satma imkanı sunarak kârlılığı artırıyor. Bu sayede, müşteri mağazada ürünü göremese bile, satış danışmanı uygulama üzerinden ürünü satışa sunabilir ve soğuk satış gerçekleştirerek satış fırsatlarını maksimize eder. Dijitalleşme, yeni iş modelleri geliştirirken karbon salınımını azaltmaya yönelik süreçlere de katkı sağlıyor. Omnitive olarak, verimlilik ve maliyet odağımızla kargo maliyetlerini ve tedarik mesafelerini azaltarak perakendecilerin net sıfır ekonomi hedefine ulaşmalarına destek oluyoruz. Dijitalleşme aynı zamanda yaratabileceği sorunları çözme gücüne de sahip. Örneğin, e-ticaretin artışı kargo ve paketleme sorunları yaratırken, Omnitive gibi platformlar çözüm sunabiliyor. Dijitalleşmenin en büyük zorluğu, nasıl kullanıldığı, yatırım getirisi ve bireylerin dijital dönüşüme verdiği öncelik.”

Kubilay, gelecek planlarını ise şöyle anlatıyor: “Perakendenin dönüşümü bizi heyecanlandırıyor ve bu dönüşümde etkin bir oyuncu olarak büyük hedeflerimiz var. ORP'nin dönüştürücü etkisini tüm perakendecilerin kısa sürede deneyimleyeceğini öngörüyoruz. En büyük hedefimiz, müşteri portföyümüzü genişletmek ve ürünümüzün operasyonel ile yapay zeka özelliklerini daha da ileriye taşımak. Bu amaçla, 2024 sonunda büyüme hedeflerimize ulaşmak için bir yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz.”