Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 2029 yol haritamızda 4 öncelikli alanımız var!

Dünyada enerji dönüşümünün arz güvenliği, erişilebilirlik ve dekarbonizasyon odağında şekillendiğinin altını çizen Cenk Alper, “Dünyada, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi doğuyor. Enerji ve iklim teknolojileri bu ekonominin ana iş kolları arasında. Buradaki potansiyeli ortaya çıkarabilmemiz ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirebilmemiz için arz güvenliği, erişilebilirlik ve dekarbonizasyonun tümünü kapsayan çözümlere ihtiyacımız var. Bunun için de özellikle finansman çok önemli. Biz bugün yeşil enerjiyi konuşuyoruz ama dünyada hâlâ enerjiye erişemeyen coğrafyalar var. Burada kalıcı çözüm için özellikle gelişmiş ülkelere ve Çin’e kayan finansmanın, gelişmekte olan ülkelere yönlenmesi çok kritik role sahip” dedi.

"Sürdürülebilirlik Sabancı için aynı zamanda bir yatırım kriteri"

Temiz enerji yatırımlarının karşısındaki en büyük meydan okumalardan birinin kârlılık algısı olduğunu sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Özellikle geçmişte şunu sıklıkla duyardık: ‘Sürdürülebilirlik yatırımlarını, temiz enerji yatırımlarını kârlı bir şekilde yapmak mümkün değil. Bunlar şirketlerin zarar yazdığı yatırımlar.’ Bunun böyle olmadığı artık çok net. Sürdürülebilirliği yeni bir ekonomi olarak kodlamamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Sürdürülebilirliği bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele almak eski dünyanın ezberlerinden biri. Bugün özellikle teknolojideki gelişmelerle birlikte, enerji dönüşümü ile kârlılığın birçok alanda el ele ilerlediğini görüyoruz. Bu beraberliği, finansmanla güçlendirdiğimiz noktada dünya olarak sürdürülebilirlik hedeflerine erişimde de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Sabancı’nın gelecek hedeflerinde sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantılı yatırımların çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Cenk Alper şöyle devam etti:

“2029 yol haritamızda da belirttiğimiz gibi, büyüme stratejimizde odaklandığımız 4 öncelikli alan var: Enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital. Bu 4 odak alanı bir araya getiren, birleştiren ana unsur sürdürülebilirlik. Bizim için sürdürülebilirlik sadece bir raporlama standardı değil. Aynı zamanda bir yatırım kriteri. Bizim bir yatırım yapabilmemiz için kârlılıkta, sürdürülebilirlikte ve ölçeklenebilirlikte gerekli kriterleri yerine getirebilmesi lazım. Enerji, bu yaklaşımımızı en iyi gösteren iş kollarımızdan biri. Bugün enerji iş kolumuzda toplam operasyonel kurulu gücümüzü 3.863 MW'a ulaştırdık. 2026 yılında Türkiye’de yüzde 60’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacak 5.000 MW’ın üzerinde kurulu güce erişeceğiz. Önümüzdeki 3 yılda Türkiye'de her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz. Öte yandan, yenilenebilir enerjideki tecrübemizi uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD’de güneş enerjisi yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün pazarda ilk santrallerimiz devreye girdi. Kısa vadede kurulu gücümüzü 1GW’a taşımak istiyoruz. Tüm bunları yaparken de, enerji ve iklim teknolojilerinde geleceğin yıkıcı inovasyonlarının parçası olabilmek adına, füzyon ve derin jeotermal gibi potansiyeli yüksek alanlarda önemli girişimlerin parçası olmaya devam ediyoruz.”