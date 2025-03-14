LC Waikiki’den bayrama özel reklam filmi

Moda perakende markası LC Waikiki, bayrama özel reklam filmiyle ekranlara geliyor. "Herkes Bi’ Şık" temasıyla hazırlanan filmde, bayramın birlik ve beraberlik duygusunu yansıtırken, her yaştan ve her tarzdan insanın bayramın coşkusuna en şık halleriyle eşlik ettiklerini vurguluyor.

Bayramın sıcaklığını ve coşkusunu ekrana taşıyan Sharpcake imzalı reklam filmi, LC Waikiki’nin her yaşa, aile bireyine ve farklı zevklere hitap eden ürün yelpazesini göstermeyi amaçlıyor. LC Waikiki, bayram hazırlıklarında sadece kıyafetlerde değil, sofralarda da olduğunu vurguluyor.

Reklam filmi, bayramın sıcaklığını, samimiyetini ve paylaşmanın mutluluğunu kutladığı filmde, şıklığı vurguluyor.