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LC Waikiki’den bayrama özel reklam filmi

LC Waikiki, Ramazan Bayramı’na özel yeni bir reklam filmi yayınladı. Bayram coşkusu ve şıklığı vurgulanan filmde; birlik ve beraberlik duygusu yansıtılırken, her yaştan ve her tarzdan insanın bayram neşesi öne çıkıyor.

Haber Merkezi
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LC Waikiki’den bayrama özel reklam filmi
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Moda perakende markası LC Waikiki, bayrama özel reklam filmiyle ekranlara geliyor. "Herkes Bi’ Şık" temasıyla hazırlanan filmde, bayramın birlik ve beraberlik duygusunu yansıtırken, her yaştan ve her tarzdan insanın bayramın coşkusuna en şık halleriyle eşlik ettiklerini vurguluyor.

Bayramın sıcaklığını ve coşkusunu ekrana taşıyan Sharpcake imzalı reklam filmi, LC Waikiki’nin her yaşa, aile bireyine ve farklı zevklere hitap eden ürün yelpazesini göstermeyi amaçlıyor. LC Waikiki, bayram hazırlıklarında sadece kıyafetlerde değil, sofralarda da olduğunu vurguluyor.

Reklam filmi, bayramın sıcaklığını, samimiyetini ve paylaşmanın mutluluğunu kutladığı filmde, şıklığı vurguluyor.

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