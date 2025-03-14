Hager Group 70. yılını kutluyor

Enerji idaresi ve dağıtımından kablo yönetimine, güvenlik sistemlerinden bina otomasyonuna kadar birçok alanda teknoloji odaklı ürün ve hizmetler geliştiren Hager Group, bu sene 70. yılını kutluyor.1955 yılında Hermann Hager ve Dr. Oswald Hager kardeşlerin babaları ile birlikte kurduğu şirket, bugün elektrik dağıtımı ve enerji yönetimi alanında küresel bir lider haline geldi. Kökleri Fransız-Alman mirasına dayanan bağımsız bir aile şirketiolan grup, dünya çapında 14 bin çalışanı ve 22 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, yıllık 3,2 milyar euro tutarında ciro elde ediyor.

Akıllı binalara giden yolda, önde gelen çözüm ortağı oldu

Geride kalan 70 yıldagüvenli ve verimli elektrik çözümleri sunma konusunda sektöründe öncü bir rol edinen Hager Group, enerji verimliliği ve akıllı binalar alanındaki uzmanlığa odaklanıyor. Binaları daha sürdürülebilir hale getirmeyi misyon edinen firma, sunduğu yenilikçi çözümler ileçevre dostu enerji çözümlerine geçişi hızlandırıyor, enerji dağıtımı ve yönetiminde karşılaşılan zorlukların aşılmasına yardımcı oluyor. Öte yandan firma, geniş ürün yelpazesiyle tesisatçıların da kolay ve güvenli ürünlere kolaylıkla erişimini sağlıyor.

‘’Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığımızı yineliyoruz’’

Hager Group CEO’su Sabine Busse, şirketin 70. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana, güvenli ve verimli elektrik çözümleri sunma konusunda daima dünyanın önde gelen şirketlerinden olduk. Uzmanlığımız ve yüksek kaliteli mühendislik çözümlerimiz ile sorunsuz ve güvenilir operasyonlar hayata geçirdik. Böylece müşterilerimize de değer yarattık.70. yılımızı kutlarken, binaları daha akıllı, güvenli ve enerji verimli hale getirerek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığımızı yineliyoruz’’ dedi.