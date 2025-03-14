Akkuş Grup’tan 8 derslikli Diyanet Anaokulu Projesi

Efor Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Akkuş Grup, İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında, 4-6 yaş arası çocuklar için 8 derslikli ve yaklaşık 3000 metrekare alana sahip bir Diyanet Anaokulu inşa edecek.2025 yılı içinde tamamlanması planlanan anaokulu için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İstanbul Valiliği İl Müftülüğü ile Akkuş Grup arasında protokol imzalandı.Bakırköy’de hayata geçirilecek olan proje, modern bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

İmza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, İstanbul Valiliği İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve şirketyetkililerikatıldı. Eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle öne çıkan Akkuş Grup, bu projeyle çocukların eğitimine katkı sunmayı amaçlıyor.

‘’Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz”

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, protokol töreninde yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:"Bugün burada, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için önemli bir adım atıyoruz. ‘Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali’ projesi kapsamında inşa edeceğimiz Diyanet Anaokulu, çocuklarımızın değerler eğitimi alacağı, güvenli ve modern bir eğitim yuvası olacak. Bizler yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal kalkınmada da sorumluluk üstleniyoruz. Eğitime destek vermek, ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak demektir. Bu anlamlı projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul Valiliği’ne ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.