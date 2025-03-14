DHMİ ve SHGM personel primleri için 14. madde Komisyon’dan geçti

DHMİ ve SHGM personeli için verilecek prim konusunda yasal adımlarda önemli bir aşama daha tamamlandı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen yeni kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçti.

Primleri içeren 14’üncü maddeye göre DHMİ personel primlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Değerlendirmede performans dikkate alınacak.

Performans kriteri

Türkiye’de sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısına göre prim hesaplanacak. Toplam 12 bin 7 DHMİ personeline yıllık yaklaşık 4,5 milyar TL ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Bu ödemeler Eurocontrol’den sağlanan bütçeden karşılanacağı için ülke bütçesine ek maliyet getirmeyecek.

1 Ocak’tan itibaren

Ödemeler konusunda ise performans primleri 1 Ocak’tan itibaren geriye dönük hesaplanarak ödenmeye başlayacak.

Bir başka gelişme de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeli için atılacak adım. Bunla ilgili madde de TBMM’de komisyona verildi.