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Araçlara alkol kilidi adımı: Şartlar açıklandı

Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar açıklandı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan yönetmelikle, araçlarda bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikler tanımlandı. Uygulama daha önce karara bağlanmış ancak teknik şartlar tanımlanmamıştı.

Haber Merkezi
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Araçlara alkol kilidi adımı: Şartlar açıklandı
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Araçlarda alkol kilidi için gerekli teknik şartlar açıklandı. Teknik veriler bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 2024 yılında çıkartılan olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı olan düzenleme ile, bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikleri belirlenmiş oldu.  

Teknik şartnamelerin belirlenmesinin ardından, bu cihazların araçlara montajı konusunda son adım da atılmış oldu. 

Sistem, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranını belirliyor. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.

Daha önce çıkartılan yönetmelikte, amaç, "Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemektir." olarak tanımlanmıştı.

Araçlarda, alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak.

Alkol kilidi, şöförlerin aracı çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmaları esasına dayanıyor. Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyarıyor ve alkol oranı yüksekte araç çalışmıyor. Birçok farklı modeli bulunan sistemin anahtara üflemeli gibi olanları da var. 

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