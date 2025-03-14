Bir rakı grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya zam haberleri peş peşe gelirken, bir alkol grubu da sürpriz bir zam kararı aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü bir rakı markasına yüzde 7 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni fiyat listesine göre en uygun fiyatlı rakı 549 TL olarak belirlendi. Rakı fiyatları, litresine ve markasına göre değişiklik gösterirken, 70'lik rakının fiyatı bin 550 TL'ye kadar yükseldi.

Dündar yaptığı açıklamada, "Bir sürpriz zam da Efe grubuna... Yüzde 7 zam geldi" ifadelerini kullanarak rakı fiyatlarındaki yeni düzenlemeyi duyurdu.

Zamlı fiyatlar nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.