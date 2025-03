EKOS Electric 2024 yılını bir önceki yıla göre yüzde 38 büyüme ile kapattı

Takip Et

İleri teknoloji ve yüksek mühendislik gücüyle 25 yıldır elektrik enerjisinin sürdürülebilir dönüşümüne rehberlik eden EKOS Electric’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamasına göre, şirketin toplam özkaynakları 2024 yıl sonu itibarıyla 2 milyar 759 milyon liraya ulaşırken, toplam cirosu ise aynı dönem itibariyla 2 milyar 362 milyon liraya yükseldi.

2024 yılını başarılı bir performansla tamamladıklarını belirten EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, “Kurulduğumuz günden bu yana kendi mühendislik becerilerimizle geliştirmeye devam ettiğimiz teknolojilerimizi, her gün bir adım ileri taşıyarak kaliteli ve yüksek üretim gücümüzle dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyoruz. EKOS Electric olarak ürünlerimiz ve sağladığımız hizmetlerle elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşmasını ve değer zincirinin her halkasında arz güvenliğini sağlıyoruz. Böylece başta sanayi olmak üzere elektriğin olduğu her noktada üretimin ve hayatın devamlılığına katkıda bulunuyoruz. Yatırımcılarımıza ve müşterilerimize kapsamlı ve bütünsel enerji çözümleri sunarak sektördeki liderliğimizi sürdürürken, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında sağladığımız yenilikçi çözümlerle geleceğin enerji sistemlerini inşa ediyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü üretim kapasitemizle, enerji sektöründeki dönüşümün öncüsüyüz. 2024 yıl sonu finansal sonuçlarımız da sektördeki güçlü konumumuzu ve istikrarlı büyümemizi teyit ediyor” şeklinde konuştu.

‘Özkaynaklarımız 2,7 milyar olarak gerçekleşti’

Şirketin 2024 yılı mali performansı hakkında bilgi veren Akbaş, “Aktiflerimiz 2024 yıl sonu itibarıyla 3 milyar 988 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde özkaynaklarımız 2 milyar 759 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam ciromuz 2 milyar 362 milyon lirayı buldu. 2024 yıl sonu itibarıyla brüt kârımız ise 431 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Güçlü finansallarımız ile gelecek dönemde de yatırımlarımıza aralıksız devam ederek 2025 yılını da güçlü bir performansla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

‘İhracatın toplam cirodaki payını yüzde 50’ye çıkaracak’

Ekos Electric olarak gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Akbaş, yurt içinin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da istikrarlı bir şekilde büyümeyi planladıklarını dile getirdi. Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika gibi dünyanın dört kıtasında, 37 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, ihracat pazarlarına son olarak geçen yıl Letonya’yı da ekleyerek küresel ölçekteki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Böylece ihracatımızın toplam ciromuz içerisindeki payı yüzde 18’den yüzde 41’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı pazarlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle görüşmelerimizin halen devam ettiği Güney Amerika pazarını oldukça önemsiyoruz. Portekiz, Çad, İspanya gibi ülkeler de büyüme hedefimiz içerisindeki ihracat pazarları arasında yer alıyor. Yeni pazarlar ile birlikte 2025 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkarmış olacağız. Hedefimiz ihracat oranımızı yüzde 50’ye çıkarmak.”

‘2025 yılında da yenilenebilir enerjide yenilikçi çözümlere devam’

2024 yılında çeşitli iş birlikleri ile oldukça prestijli projeleri hayata geçirdiklerini ve önümüzdeki dönemde de geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Akbaş, “Fildişi Sahili’nin en prestijli projesi ve Afrika’nın en uzun binası olacak Tour F’nin trafo merkezi ve otomasyon sistemine ilişkin projeyi üstlenerek Türk mühendislik ve teknoloji sektörünün uluslararası alandaki güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyduk. Ayrıca dünya devi General Electric ile imzaladığımız beş yıllık bir çerçeve anlaşması ile kendi üretimimiz olan orta gerilim anahtarlama ürünlerimizi ve otomasyon çözümlerimizi global arenaya taşıyarak uluslararası pazardaki gücümüzü pekiştirmek istiyoruz. Hedefimiz; gelecek dönemde de enerji sektöründe yenilikçi çözümlerle büyümeye devam etmek” diye konuştu.

Sürdürülebilir ulaşıma yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Akbaş, şunları ekledi: “EKOS Mobility ile halihazırda 22 istasyonda, 52 cihaz ve 64 soket ile geniş bir alanda hizmet verirken, Balıkesir ve çevre illerinde kısa sürede 150 noktaya şarj istasyonlarımızı kurmak için yatırımlarımızı planladık. Yenilenebilir enerji, depolama teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi hızla büyüyen alanlarda uçtan uca çözümlerimiz ile sektörün güçlü bir oyuncusu olarak aynı inanç ve azimle yolumuza devam edeceğiz.”

2025 yılını, hedeflerini gerçekleştirmek için iyi değerlendireceklerini belirten Akbaş, yatırımlarına devam edeceklerini, fabrika kapasitelerini iki katına çıkarmak için de çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.