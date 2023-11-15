Tüketiciler sürdürülebilir yaşam ürünlerini tercih ediyor

Merve YEDEKÇİ

Kozmetikte çevre dostu alternatifler sunan Watsons’ın geçen yıl müşterilerinin yüzde 90’ı sürdürülebilir bir ürün satın aldı. Marka, ‘Watsons İyilik Hareketi’ projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Yaşam’ kategorisiyle bine yakın ürünü 180 mağazasında özel oluşturduğu alanlarda tüketiciye sunuyor. Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, ‘Sürdürülebilir yaşam’ ürünlerinin sayısını yıl sonuna kadar binin üzerine, 2030 yılı sonunda 3 bine, ayrıca bu ürünler için özel alana sahip mağaza sayısını 400’e çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Sürdürülebilir yaşam ürünlerini mağazalarında daha görünür kıldıklarını ve müşterilerini bu ürünleri tercih etmeleri için teşvik ettiklerini söyleyen Yurddaş, “Tüm bu çalışmaların sonucu olarak 2022 yılında müşterilerimizin yüzde 90’ının en az bir kez sürdürülebilir yaşam ürünü satın aldığını görüyoruz. Ayrıca ürünler gerek ambalaj gerekse içerikleriyle doğanın ve biyolojik sistemlerin korunmasına destek oluyor. Tüketicilerin bu konularda bilinçlendirilmesi, üreticilerin de sürdürülebilir ürün üretimine yönelmelerinin büyük fark yaratacağına inanıyoruz” dedi. Sürdürülebilirliği uzun bir yolculuk olarak gördüklerini ve hedeflerini de 2030 yılına yönelik olarak belirlediklerini kaydeden Yurddaş, sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘Watsons İyilik Hareketi’ başlığı altında topladıklarını ve kadınların iş gücüne katılımının artırılmasından, sokak hayvanlarının korumasına, ormanların büyütülmesine kadar pek çok farklı amaca hizmet eden 6 proje yürüttüklerini belirtti. Yurddaş projelerini şöyle anlattı: “Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor ile üç yılda 175 futbol sahası büyüklüğüne denk bir alanda, 210 bin fidanı toprakla buluşturduk. 2030 yıl sonu itibarıyla hedefimiz 1 milyon fidan dikmek. Kadın Emeğini Desteklemeye Çağırıyor ile, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle KEDV’in desteklediği kadın kooperatiflerinde üretilen ürünleri mağaza ve online kanallarımızda hiçbir kâr elde etmeden satışa sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin ürün sattık ve buradan elde edilen 2 milyon TL’ye yakın geliri kadın üreticilere ileterek 400’den fazla kadının hayatına dokunduk. Hedefimiz 2030’a kadar 1.000 kadının hayatına dokunmak.” Sürdürülebilirlik misyonuyla yürüttükleri projelerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17 maddesinin 15’ine hizmet ettiğini ifade eden Yurddaş, “Bağlı olduğumuz A.S. Watson Group, dünya çapında 130 binden fazla çalışanıyla 28 pazarda 12 perakende markası altında 16 binin üzerinde mağazada faaliyet gösteren dünyanın en büyük uluslararası sağlık ve güzellik perakendecisi. Karbon ayak izimizi azaltmak ve dokunduğumuz herkesi daha sürdürülebilir bir yaşama teşvik etmek için koyduğumuz büyük hedefl ere kararlılıkla ilerliyoruz. Grubumuzun hedefleri doğrultusunda, 2030 yılına kadar gereksiz ambalaj kullanımını sıfırlamayı, kendi markalı ürünlerimizde ve sadece Watsons’a özel ürünlerde PVC kullanımını ortadan kaldırmayı, sera gazı emisyonlarımızı 2018 yılına oranla yüzde 50,4 azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

Bu yıl ilki gerçekleşen 800’e yakın katılımcının olduğu ‘Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi’ hakkında konuşan Yurddaş, “Amacımız bu zirvenin sürdürülebilirlik alanında çalışan ve çalışmak isteyen tüm paydaşları bir araya getiren bir platform görevini üstlenmesiydi. Yarattığımız ekosistem ile bu amaca ilk senemizden ulaştığımızı görmek büyük mutluluk. Zirvenin bir diğer önemli parçası ise inovasyon paydaşlarımız Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz 3 haftalık seminer & workshop programı oldu. Zirvemizin 3. gününde bu programa katılıp başarı gösteren 238 katılımcımıza sertifikalarını takdim ettik. Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi’ni gelenekselleştirerek her yıl düzenlenmeyi ve oluşturacağı ekosistemi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.