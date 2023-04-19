“Türkiye, Almanya için yeşil hidrojen tedarikçisi olabilir"

ANKARA (EKONOMİ)- Uluslararası Hidrojen Geliştirme Programı (H2-Uppp) Projesi kapsamında MENA bölgesinden Yurtdışındaki Alman Ticaret Odaları (AHK) ve Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) temsilcileri bölgesel bir çalıştay için İstanbul’da bir araya geldi. Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost'un da katıldığı Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) temsilcileri ile yapılan toplantıda Türkiye'nin yeşil hidrojen alanındaki potansiyeli ve sistem içindeki önemi masaya yatırıldı.

Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) organizasyonu ile İstanbul'da Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri ile bir araya geldi.

“Yeşil hidrojen üretiminde avantajlıyız “

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, iş birliği içinde yürümenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, Almanya'nın Türkiye'ye ilgi ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Günay, “ Yenilenebilir enerjideki potansiyelimiz, yeşil hidrojen üretiminde de en değerli avantajımızdır. Kamunun kararlılığı ve hidrojen stratejimizin açıklanmış olması, çabalarımızı hızlandırıyor. Üyelerimiz arasında gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın en önemli şirketleri de yer alıyor. Dünya hidrojen çağına girmiştir. Elbette çok eksik var. Üretimden ekipmana, fiyatlamadan mevzuata kadar, elbirliği ile bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Almanya'nın Türkiye'yi değerli paydaş olarak görmesi, sektöre ivme kazandıracaktır" dedi.

Hidrojenden sorumlu bakan yardımcısı sürece ivme kazandırır

Günay, hidrojen çağında Türkiye'nin öncü ülkelerden olduğunu belirterek, atılması gereken adımlara ilişkin olarak şunları söyledi: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda, 'hidrojenden sorumlu' bir bakan yardımcılığı makamı olması sürece çok yüksek ivme kazandıracaktır. Başta Almanya ve AB'nin hidrojen ihtiyaçları için en değerli tedarikçi olabiliriz. Bu nedenle, bu kapsamda görülen MENA ülkeleri arasında yer almalıyız. AB'nin boru hatlarının gösterildiği “European Backboneö haritalamasına Türkiye'nin boru hatları da entegre edilmeli. Saf yeşil hidrojen için bir boru hattı gündeme alınmalıdır. Alman Ekonomi ve İklim Bakanlığı yapılarıyla iş birliği içinde Hidrojen sektörüne yönelik eğitim programları düzenlenecek. Alman hidrojen sektörü paydaşlarıyla, Almanya'da bir araya gelinecek ve Türkiye'ye yatırımları, iş ortaklıkları için teşvik edici bilgilendirmeler yapılacak."



Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost ise toplantıda öne çıkan soru ve sorunların çözümü konusunda iş birliğine ve desteğe hazır olduklarını belirtti. AHK Türkiye adına toplantıyı organize eden Kamu ile Teşvikli Projeler, Pazar Araştırmaları ve Fuarlar Bölüm Müdürü Pauline Seyfert, “Türkiye -Almanya işbirliği yeşil hidrojen alanında da gelişmeye çok uygun. İş birliği olanakları ve potansiyel keşfedilecek kadar geniş ve değerli. Ortak çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.



Türkiye'de teknik iş birliği konusunda Almanya adına faaliyet gösteren Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ, MENA bölgesi temsilcileri ile birlikte toplantıya katıldı. GIZ Türkiye, Proje Direktörü Bülent Cindil, mevcut H2-Uppp Programı kapsamında ortak çalışmalar ve eğitim programları ile Türkiye'deki yeşil hidrojen sektörü gelişiminin desteklenmesinin planlandığını kaydetti.

Türkiye'de Ekim 2022'den itibaren, AHK ve GIZ iş birliğinde, Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın hidrojen teşvik Projesi yürütülüyor. Proje, yeşil hidrojen ve PtX pazarlarının yanı sıra özel sektör ve kamu sektörüyle yakın işbirliği içinde ilgili pilot projelerin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.