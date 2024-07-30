  1. Ekonomim
  2. Sürdürülebilir Ekonomi
  3. TÜVTÜRK'ten vergi açıklaması: Gelirin yüzde 50'si doğrudan hazineye
Takip Et

TÜVTÜRK'ten vergi açıklaması: Gelirin yüzde 50'si doğrudan hazineye

TÜVTÜRK, bazı mecralarda yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜVTÜRK'ten vergi açıklaması: Gelirin yüzde 50'si doğrudan hazineye
Takip Et

TÜVTÜRK, bazı mecralarda yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığı belirtildi.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi: "Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır. Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

Sürdürülebilir Ekonomi
Zorlu Tekstil Grubu Marka Direktörü Çiğdem Solak: Pet şişeden polyester iplik üretiyoruz
Zorlu Tekstil Grubu Marka Direktörü Çiğdem Solak: Pet şişeden polyester iplik üretiyoruz
Orman Genel Müdürlüğü’nden Yeniköy Kemerköy Enerji’ye takdir belgesi
Orman Genel Müdürlüğü’nden Yeniköy Kemerköy Enerji’ye takdir belgesi
TEV, öğrencilerin barınma sorunu için ‘Gücüm Bu Kadarına Yetiyor’ projesi başlattı
TEV, öğrencilerin barınma sorunu için ‘Gücüm Bu Kadarına Yetiyor’ projesi başlattı
'Kurumlar, kriz yönetimi ve esneklik üzerine odaklı'
'Kurumlar, kriz yönetimi ve esneklik üzerine odaklı'
'Türkiye 2 yıl içinde buğday ithal etmeden ihracat gerçekleştirebilir'
'Türkiye 2 yıl içinde buğday ithal etmeden ihracat gerçekleştirebilir'
IVECO ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi araştırdı: Biyo-CNG atık toplamada en uygun çözüm
IVECO ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi araştırdı: Biyo-CNG atık toplamada en uygun çözüm