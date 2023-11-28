Uludağ’da “bir gece” 6 bin liradan başlıyor

Ali ŞAHİN / Esra ÖZARFAT - BURSA

Uludağ’a erken yağan kar, sezonun erken açılması ihtimalini gündeme getirdi. Otellerde fiy atlar gecelik 6-11 bin TL arasında değişirken, günübirlik Uludağ’a çıkacak bir kişinin maliyeti 5 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da bu yıl erken yağan kar sezonu bekleyenleri sevindirdi. 1’inci ve 2’nci oteller bölgesindeki tesisler 15 Aralık’ta açılacak olan sezon için son hazırlıklar yapılırken, yerli turistlerin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, erken rezervasyonlar da başladı. Yılbaşı rezervasyonlarında da hızlanma gözleniyor. 17’si otel olmak üzere 22 tesis ve 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ’da bu sayı, ek yataklar ile 6 bin 500’e kadar çıkabiliyor.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Uludağ Sorumlusu Burak Beceren, kar durumuna göre sezonun 15 Aralık yerine 8 Aralık gibi açılabileceğini söyledi. Ağırlıklı yerli turist beklediklerini belirten Beceren, özellikle Türkiye’de yaşayan yabancıların da Uludağ’ı tercih ettiklerini kaydetti. Son iki yıldır Rusya ve Ukrayna’dan çok sayıda misafir ağırladıklarını anlatan Burak Beceren, “Savaştan sonra Türkiye’ye yerleşen Ruslar ve Ukraynalılar Uludağ’ı tercih ediyor. Ayrıca iki yıldır Polonya’dan haftalık charter uçaklarla çok sayıda Polonyalıyı ağırlıyoruz. Düşük sayıda olsa da Batı Avrupa ülkelerinden de Uludağ’ı tercih edenler var. Körfez ülkeleri zaten Uludağ’ı daimi tercih eden grup. İlginç olarak Endonezya’dan da gruplar geliyor. Güzel bir sezon bekliyoruz. Rezervasyonlar başladı” dedi.

Yılbaşı için 20 bin lirayı gözden çıkarın

Uludağ’da 15 Aralık itibarıyla başlayacak sezonda otel konaklamaları 2 kişi için 6-11 bin TL, tek kişi için de 5-10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa sunuldu. Uludağ’da geçen sezon konaklama fiyatları 4 bin 500 TL ile 6 bin TL arasında değişiyordu. Tatil sitelerinde otellerin sunduğu verilere göre otel fiyatları hafta içi günlerde hafta sonuna oranla yaklaşık yüzde 20 daha uygun tutuldu. Yine yılbaşını içerisine alacak 30 Aralık ve 1 Ocak arasındaki 2 gece konaklamanın maliyeti ise 2 yetişkin için 20 bin TL ile 44 bin TL arasında değişiyor. Öte yandan Uludağ’da otel fiyatları sömestr tatili ile adeta zirve yapacak. Okulların tatile gireceği 22 Ocak 2024 itibarıyla gecelik konaklama fiyatı 2 yetişkin için 10-20 bin TL arasında olurken, aynı dönemde 2 yetişkin 6 gecelik Uludağ tatilinin konaklama bedeli için 75-120 bin TL arasında ödeme yapacak. Geçen yıl ise sömestr tatilinde ise iki kişinin gecelik konaklama fiyatı 7 bin TL ile 11 bin TL arasında değişiyordu.

Kayak yapmak için Uludağ’a çıkacak bir kişinin ders ücreti dahil günübirlik maliyeti ise yaklaşık 5 bin lirayı buluyor. Geçen yıl günlük kayak bilet fiyatı 450 lira saatlik ders ücreti bin 400 lira, kayak kiralama ücretleri ise 200 ila 300 lira arasında değişiyordu.