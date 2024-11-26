Un Global Compact Türkiye, Cop29’da iş dünyası liderlerini iklim eylemi için bir araya getirdi

Küresel iklim krizine çözüm bulmak amacıyla 1995 yılından beri gerçekleştirilen COP toplantılarının 29.’uncusu iklim finansmanı, enerji, kayıp ve zararların tazmini, insan kaynağı, gençlik, sağlık, eğitim, gıda, tarım ve su, kentleşme, ulaşım v eturizm, teknoloji, inovasyon v edijitalleşme, toplumsal cinsiyeteşitliği, doğa ve biyoçeşitlilik ile okyanuslar başlıklarına odaklandı.

UN Global Compact Türkiye, iş dünyası liderlerini ve uzmanları bir araya getirdi

UN Global Compact Türkiye, COP29 kapsamında düzenlediği oturumlarda sürdürülebilir finans, hedef belirleme ve raporlama, yeşil enerjiye geçiş, karbonsuzlaştırma ve yenilenebilir enerji konularında iş dünyası liderlerini ve uzmanları bir araya getirdi. Söz konusu oturumlarda Türkiye iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadele perspektifi ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

14 Kasım Perşembe günü UN Global Compact Gürcistan, Türkiye, Ukrayna veAzerbaycan ülke ağları ortak işbirliği ile iki panel gerçekleşti. “Doğu Avrupa'da Sürdürülebilir Finans veYatırımlar” panelinde TSKB Enerji ve Kaynakla rAraştırmaları Ekip Lideri Can Hakyemez; “Sürdürülebilir Finans: Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” panelindeise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası CEO’su veYönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop konuşmacı olarak yer aldılar.

UN Global Compact Türkiye’nin 14 Kasım’da düzenlediği “Kurumsal İklim Liderliğinin İtici Güçleri: Hedef Belirleme ve Raporlama” başlıklı panelin açılış konuşmasını UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü yaptı. UN Global Compact Türkiye YönetimKurulu Üyesi Fezal Okur Eskil’in moderasyonunda gerçekleşen panelde Borusan Cat CEO’su Özgür Günaydın ile birlikte Arup Group Küresel Sürdürülebilirlik Lideri Jo Da Silva ve 3M Kamu İşleri ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Maxime Bureau konuşmacı olarak yer aldı.

COP29 gündemine dair değerlendirmelerinde bulunan Ahmet Dördüncü, “COP29’un küresel ölçekte iklim finansmanına ve uzun vadeli iklim stratejilerine verdiği önem doğrultusunda Türkiye de 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi kapsamında uzun dönemli iklim stratejisini açıkladı. Bu strateji, yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal dönüşüm açısından da kritik bir yol haritası sunuyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için tüm paydaşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor.

Ekosistemlerimizde, ekonomilerimiz de ve toplumlarımızda benzeri görülmemiş değişikliklere tanık olduğumuz bu dönemde, kurumsal liderler olarak harekete geçmek bizim sorumluluğumuzda. UN Global Compact Türkiye olarak, şirketleri bu dönüşümde desteklemeye devam ediyor; yenilikçi çözümleri teşvik ediyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu adımlar atmalarını sağlıyoruz. İklim değişikliğinden giderek daha fazla etkilenen bir dünyada, şirketler yalnızca karbon ayakizlerini azaltmaklakalmamalı; aynı zamanda toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik için liderlik göstermelidir. Türkiye’nin 2053 hedeflerini gerçekleştirmek için hep birlikte daha hızlı ve kararlı adımlar atmalıyız.” dedi.

15 Kasım Cuma günü, Türkiye Pavilyonu’nda TÜSİAD’ın düzenlediği panele UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü konuşmacı olarak katıldı. “Temiz Enerji Geçişini Hızlandırmak” başlıklı panelde Dördüncü, yeşil enerjiye adil geçişin sağlanması için işdünyasının atabileceği adımları paylaştı.

16 Kasım Cumartesi günü, UN Global Compact Portekiz, Türkiye ve Hollanda Ülke Ağları’nın ortaklığında düzenlenen “Etkili Bir Enerji Dönüşümünü Güvence Altına Almak İçin Temel KaynaklardanYararlanma” panelinde Fiba Enerji İSG, ÇevreveSürdürülebilirlik Direktörü Levent Kavuncu konuşmacı olarak katıldı.

Aynı gün UN Global Compact Gürcistan, Türkiye, İsveç, Fransa, Danimarka, Portekiz ve Çin Ülke Ağları’nın işbirliği il egerçekleşen “Yenilenebilir Enerjiye Geçişte İlerleme: Avrupa'da Ulaşılması Gereken Kilometre Taşları” başlıklı panelde Smart Güneş Teknolojileri İcra Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Filiz Avşar Aktaş konuşmacı olarak yeraldı.

16 Kasım’da gerçekleşen UN Global Compact Portekiz, Türkiye ve Hollanda Ülke Ağları’nın ortaklaşa düzenlediği “Kapsam 3 Zorluğu: Endüstriler Arası Karbonsuzlaştırma” başlıklı panele Brisa Sürdürülebilirlik ve İş Geliştirme Direktörü Aylin Erdil Alpsan konuşmacı olarak katıldı.

UN Global Compact Türkiye, COP29’da düzenlediği bu oturumlarla, Türkiye iş dünyasının deneyimlerini, iyi uygulama örneklerini ve sürdürülebilirlik konusundaki stratejik hedeflerini küresel bir platformda paylaşarak, bölgesel v euluslararası işbirliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. İklim değişikliğiyle mücadelede somut çözümler sunan bu diyalog ortamı, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm yolunda iş dünyasının etkisini ve sorumluluğunu artırmayı hedefliyor.