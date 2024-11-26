TruKKer, Türkiye’den Kazakistan’a mağaza teslimatını 72 saate indirdi

Günümüzün hızla değişen ve rekabetin arttığı ekonomi dünyasında, doğru zamanda doğru pazarda olmak, iş dünyasının temel gerekliliklerinden biri haline geldi. Bu noktada, lojistik sektörü de hızın ve kesintisiz hizmetin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu alandaki en güçlü oyunculardan biri olan TruKKer, dijital altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle müşterilerine yüksek hızda, kesintisiz ve güvenilir hizmet sunuyor.

TruKKer, 5 günlük Türkiye Kazakistan son kullanıcıya teslimat süresini 72 saate düşürdü!

Dubai merkezli global dijital nakliye ağı TruKKer, büyüme hızı ve yeni yatırımlarının yanı sıra örnek teşkil edecek operasyonları ile de dikkat çekiyor. Türkiye’den Kazakistan’a yalnızca 72 saatte mağaza teslimatı yapan TruKKer, hız kavramının lojistik sektöründeki kritik rolünü bir kez daha kanıtlıyor. TruKKer İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa & BDT Omnilog Genel Müdürü Hakan Arıkan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “TruKKer olarak, müşterilerimize her zaman çözüm odaklı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyoruz. Hız, güvenilirlik ve sürekliliği ön planda tutuyor, kapıdan kapıya sağladığımız hızlı, güvenilir ve kesintisiz lojistik çözümleriyle müşterilerimizin iş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor, verimi artırıyoruz. Türkiye’den teslim aldığımız ürünleri Kazakistan Havalimanı’na ulaştırarak, sadece 72 saat içinde müşterinin deposundan Kazakistan mağazasına teslim ediyor oluşumuz, marka vaadimizi gözler önüne seriyor" dedi.

Hakan Arıkan elde edilen başarının detaylarını paylaşan şöyle açıkladı:

“TruKKer olarak yeni duyurduğumuz Omnilog markamız ile kara, hava ve deniz taşımacılığını birleştirerek entegre çözümler sunuyor, bu çok modlu taşımacılık yaklaşımı ile müşterilerimize farklı nakliye ihtiyaçlarını karşılamak için esneklik sağlıyoruz. Omnilog, hızlı hava taşımacılığından uygun maliyetli deniz taşımacılığına, verimli kara taşımacılığına kadar farklı taşıma modlarını bir araya getiriyor.