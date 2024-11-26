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Teknosa müşteri deneyimi alanında 5 ödül birden aldı

Teknosa, müşteri deneyimi alanında başarıların değerlendirildiği 'Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde (ICXA'24) üç tanesi altın olmak üzere toplamda beş ödül aldı.

Haber Merkezi
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Teknosa müşteri deneyimi alanında 5 ödül birden aldı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana dünyanın dört bir yanından şirketleri bir araya getiren, başarılı projeleri ödüllendiren ve "Awards International" tarafından düzenlenen müşteri deneyimi alanındaki prestijli ödül programlarından ICXA'24’te, toplamda 26 farklı kategoride başvurular değerlendirildi.

Teknosa, yeniliğe dayalı projeleriyle "En İyi Dijital Dönüşüm", "En İyi Yapay Zeka Kullanımı" ve "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorilerinde altın ödülün sahibi olurken "Müşteri Deneyiminde En İyi İnovasyon" kategorisinde gümüş ve "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde bronz olmak üzere beş ödüle layık görüldü.

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