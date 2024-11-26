Samsung üst düzey yöneticilerini işten çıkarma kararı aldı

Samsung, son dönemde karşılaştığı krizlerle mücadele edebilmek için yarı iletken bölümünde kapsamlı bir yeniden yapılanma başlattı.

DS (Cihaz Çözümleri) bölümüne odaklanan bu süreç, şirketin rekabet gücünü kaybettiği alanlarda toparlanma çabası olarak görülüyor.

Yarı iletken dökümhanesi alanında rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, bellek ürünlerinde SK Hynix ile rekabet etmekte zorlanıyor. Ayrıca, eski ürünlerinin Çinli üreticiler tarafından baskı altında kalması, şirketin daha agresif adımlar atmasını gerektirdi.

Sammobile'in haberine göre Samsung, bu süreçte birkaç kıdemli yöneticiyi görevden aldı. Piyasa gözlemcileri, şirketin CEO'su Jang Deok-hyun, DS Başkan Yardımcısı Jin-man ve CTO Song Jae-hyuk'un da görevlerinden alınabileceğini belirtiyor. Yeniden yapılanma kapsamında, çalışanların rotasyona tabi tutulması ve organizasyona yeni yeteneklerin dahil edilmesi planlanıyor.

Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, şirketin bu zorlu süreci aşabileceğine olan güvenini vurguladı. Lee, şirketin temel iş kollarında rekabet gücünü artıracak yetenek enjektesinin gerekli olduğunu ifade etti.