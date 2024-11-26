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Türkiye'ye de turlar düzenliyordu: Ünlü seyahat şirketi iflasını verdi

Almanya’nın seyahat şirketlerinden FTI’nin yaz aylarında iflas etmesinden sonra, ağırlıklı olarak Türkiye ve Mısır’a seyahatler düzenleyerek turist gönderen Heilbronn merkezli seyahat şirketi “We-Flytour” da iflas başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye de turlar düzenliyordu: Ünlü seyahat şirketi iflasını verdi
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Lüksemburg merkezli AAH Management Company A.S’nin desteğiyle geçen yıl eylül ayında kurulan ve sahipleri Türk olan We-Flytour’un öngörülen şekilde iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı.

We-Flytour’un iflasından en çok Türkiye ile Mısır’ın etkileneceğine de dikkat çekildi.

Şirketin 26 Kasım’a kadar tüm seyahatleri dondurduğu belirtilirken, iflas kararından şu anda ağırlıklı olarak Türkiye ve Mısır’da bulunan bin 500 turistin etkileneceği de açıklandı.

Alman Seyahat Güvenlik Fonu (DRSF), şu anda seyahatte bulunanlar ile paralarını ödeyerek rezervasyon yaptıranların endişe etmelerine gerek olmadığını duyurdu.

Tatillerini geçirmekte olanların planlanan şekilde geri dönüş biletleri dahil tüm giderlerinin karşılanacağını da açıkladı.

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