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İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı olacak

İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için etkinlikler sebebiyle Beyoğlu'nda raylı sistemlerde düzenlemeye gitti, bazı metro istasyonları işletmeye kapatılınca haftanın ilk iş gününde yoğunluk oluştu. Taksim Meydanı ve çevresinde polis güvenlik önlemleri aldı. Meydan ve bağlantı yolları bugün de kapalı olacak.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bazı metro hatları bugün de kapalı olacak
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Bazı metro istasyonları kapatıldı, yolcular varmak istedikleri yere ya yürüdü ya da alternatif güzergahlara yöneldi. Eylem sebebiyle kullanım dışı bırakılan duraklar, bazı istasyonlarda yoğunluğa yol açtı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü"nde, bazı platformların İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yaptığını açıklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresinde etkinlik yapılmasını 27 Kasım'a kadar yasakladı. Karar doğrultusunda bazı metro istasyonları da hizmete kapatıldı.

Hangi metrolar kapalı?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları kullanım dışı bırakıldı.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Bazı istasyonların kullanıma kapatıldığını bilmeyen yolcular, metro girişlerinden geri döndü.

Bu kapsamda polis ekipleri Taksim meydanında sabahın erken saatlerinden itibaren geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Valiliği, organizasyonlar için Yenikapı etkinlik alanı ve Maltepe Sahil başta olmak üzere 40 farklı alanın belirlendiğini açıkladı.

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