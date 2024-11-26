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Hakan Atilla'dan siyasete atılma kararı: Hangi partiye katılacak?

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, siyaset yapması için Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan teklif geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Hakan Atilla'dan siyasete atılma kararı: Hangi partiye katılacak?
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Hakan Atilla, İzmir Çeşme’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyaset yapmak için Zafer Partisi'nin uygun adres olduğunu belirten Atilla, "Benim düşüncelerime en uygun siyasi parti olarak Zafer Partisi’ni görüyorum" dedi.

"Görev gelirse, gereğini yaparım"

Özdağ’ın kendisine birlikte siyaset yapmayı teklif ettiğini söyleyen Hakan Atilla, "Ben bir göreve talip değilim ama siyaset yapacaksam ve bir görev verilirse de bunun gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

Oda TV'nin haberine göre Zafer Partisi'ne katılımıyla ilgili kurultayda bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "kısmet" diye cevap verdi.

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