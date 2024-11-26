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ABD'nin Intel'e vereceği hibe miktarı belli oldu

Intel’in ABD Çip Yasası kapsamında alacağı hibe miktarı 7,9 milyar dolar olarak kesinleşti. İlk etapta 8,5 milyar dolar olarak öngörülen hibe, Biden yönetiminin kesinti planları doğrultusunda azaltıldı.

Haber Merkezi
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ABD'nin Intel'e vereceği hibe miktarı belli oldu
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Intel, Amerika Birleşik Devletleri’nde Çip Yasası kapsamında alacağı federal hibe miktarının 7,9 milyar dolar olarak belirlendiğini duyurdu. Daha önce 8,5 milyar dolar olarak açıklanan ön onaylı hibede, Biden yönetiminin planladığı kesintiler doğrultusunda bir düşüş yaşandı.

Intel’in aldığı bu hibe, şirketin Savunma Bakanlığı’nın ayrı bir girişimi kapsamında daha önce kazandığı 3 milyar dolarlık hibeye ek olarak geliyor. Aynı zamanda, Tayvan merkezli TSMC'nin bu ay tamamlanan 6,6 milyar dolarlık federal hibesiyle kıyaslandığında Intel'in aldığı miktar dikkat çekiyor.

Ohio'daki tesis ertelendi

Intel, mali zorluklar nedeniyle Ohio’da inşa etmeyi planladığı çip tesisinin tamamlanma tarihini 2025’ten 2030’a erteledi. Şirketin tarihindeki en büyük çeyreklik zararını açıklamasının ardından bu gecikmenin, maliyet azaltma baskılarından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte Intel’in iş gücü kayıpları yaşadığı ve yaklaşık 15.000 kişiyi işten çıkardığı belirtiliyor. Şirketin satışlarının son çeyrekte yüzde 6 oranında düştüğü, piyasa değerinin ise 2000 yılında ulaştığı yaklaşık 500 milyar dolardan 106 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Çip endüstrisinde rekabet sürüyor

Intel, ABD’nin çip endüstrisinde bağımsızlığını artırma hedefi doğrultusunda büyük hibeler almayı sürdürüyor. Ancak mali sıkıntılar ve küresel rekabet, şirketin projelerini zorlaştırıyor. TSMC ve Samsung gibi rakiplerin ABD’deki yatırımları da bu rekabeti artıran unsurlar arasında yer alıyor.

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