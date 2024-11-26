İsrail'in Gazze'ye saldırıları 417 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 249'ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 417 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 249'a, yaralı sayısının da 104 bin 746'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1410 Filistinli aile nüfustan silindi

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1410 Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük "7 bin 160 katliam" işlediği aktarıldı.

Bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1410 ailenin tamamının, 5 bin 444 ferdinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 463 ailenin sadece bir ferdinin, 2 bin 287 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 520 ferdin hayatını kaybettiği En-Neccar ailesinin Gazze'de en fazla kayıp veren aile olduğu, saldırılarda El-Mısri ailesinden 287, Aşur ailesinden 217, Hicazi ailesinden 199, Avd ailesinden ise 198 kişinin öldüğü kaydedildi.