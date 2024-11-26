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İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

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