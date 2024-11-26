Akiş GYO, kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,65’e yükselterek sektöründe liderliğini sürdürdü

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), kurumsal yönetim alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyum sağlayarak sektördeki öncü rolünü sürdüren Akiş GYO, 2024 yılında Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirmede kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,65’lik puana yükseltti. Bu sonuçla, Akiş GYO gayrimenkul yatırım ortakları ve inşaat şirketleri arasında bir kez daha en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip şirket oldu.

“Kurumsal yönetim bizim için bir yatırım stratejisi”

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, elde edilen bu başarıyı değerlendirerek şunları söyledi: “Kurumsal yönetim anlayışımız, şirketimizin sürdürülebilir başarısının temel yapı taşıdır. Sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmek ve daha ileriye taşımak için sürekli gelişimi merkeze alıyor, yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü stratejilerle hareket ediyoruz. Uluslararası yatırımcıların, kurumsal yönetişimi güçlü ve şeffaf şirketlere olan ilgisinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza güvenilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı sunarken, finansal ve operasyonel hedeflerimize yenilikçi adımlarla ilerliyoruz. Akiş GYO olarak yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendiren bir vizyonla, sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye ve gayrimenkul alanında çıtayı daha da yukarı taşımaya kararlıyız.”

Akiş GYO’nun bu başarısı, kurumsal yönetim alanındaki sürekli gelişim çabalarının ve güçlü stratejik yaklaşımının bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Şirket, sektöründe öncü olmaya ve yatırımcılarına yüksek güvenilirlik sunmaya devam ediyor.