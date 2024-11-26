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Citi ‘gerçekten’ terfi edenlere maaş artışı yapacak

Citigroup, yıl sonunda yaklaşık 8 bin çalışana kadar yaptığı terfileri azaltıyor. 2 bin kişiye kadar ‘gerçekten’ terfi verecek olan şirket bu kararı tartışıyor. İşten çıkarmalarda uzun vadeli yapılanmaya giden şirkette maaş artışları da yüzde 15’le sınırlandırılıyor.

Haber Merkezi
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Citi ‘gerçekten’ terfi edenlere maaş artışı yapacak
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Financial Times haberine göre, Citigroup 2024 yılında 8 bin çalışanına terfi vererek, maaş artışı uygulamıştı. 2025’te terfiler yaklaşık 2 bin kişiyle sınırlandırılacak.

Bankanın, yeniden yapılandırma sürecinde maliyetleri düşürmek amacıyla çalışan sayısını azaltmayı hedeflediği belirtilirken, henüz net bir rakam için kesin karar alınmadığı da vurgulandı.

“Yerinde terfi” azalacak

Banka, "yerinde terfi" olarak adlandırılan, mevki ve sorumluluklarda bir değişiklik olmadan maaş ve unvan artışı yapılan durumlarda kesintiye gidiyor.

Terfi alan çalışanların maaşlarında en fazla yüzde 15 artış yapılacağı belirtilirken, karar çalışanlar arasında moral bozukluğuna neden oldu.

Citi, gelecek iki yıl içinde işgücünü 20 bin kişi azaltmayı hedeflerken, şimdiye dek 10 bin kişilik pozisyon ortadan kaldırıldı. Citi’nin çalışan sayısı son çeyrekte sabit kaldı.

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