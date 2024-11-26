Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 7,24 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, geçen yılın eylül ayında 3 milyar 291,93 milyon Sm3 olan doğal gaz ithalatı, bu yıl aynı ayda 3 milyar 377,51 milyon Sm3 seviyesine çıktı.

İthalatın 384,80 milyon Sm3 kısmı LNG olarak, 2 milyar 992,81 milyon Sm3 kısmı ise boru gazı ile gerçekleştirildi. LNG'nin payı yüzde 11,39, boru gazının payı ise yüzde 88,61 oldu.

Doğal gaz üretimi yüzde 95,58 artışla 216,23 milyon Sm3 olurken, ihracat yüzde 7,50 azalışla 181,57 milyon Sm3'e indi.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yüzde 4,07 azalarak 2 milyar 920,22 milyon Sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 44,07 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece eylül sonu itibarıyla stoklar yüzde 11,63 düşüşle 4 milyar 818,56 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın eylül ayı sonunda stoklar 5 milyar 453,00 milyon Sm3 seviyesindeydi.