Vakko otelcilik eğitimi vermeye başlayacak

Merve YEDEKÇİ

Vakko, misafir ağırlama konusunda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan EHL Hospitality Business School ile işbirliği anlaşması imzaladı. ‘Vakko School of Hospitality and Service’ adını taşıyacak okulda otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis eğitimi verilecek. İstanbul’daki okulda eğitimler, Ocak 2024’te başlaması planlanıyor.

Vakko Hotel & Residence’ta düzenlenen imza töreninde konuşan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Türkiye’nin en köklü moda markası olarak, amacımız modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek profesyoneller yetiştirmek. Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’la birlikte 10 yıl önce kurduğumuz Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin ardından şimdi de alanında en iyi okul olan 130 yıllık Ecole Hôtelière de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyor ve çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz” dedi. Vakko kültürünü ve servis kalitesini, ağırlama alanında da en başarılı şekilde sunmayı her zaman önemsediklerini belirten Hakko, “Yeme içme, servis ve otelcilik alanında deneyimli uluslararası eğitmenlerle, uluslararası yönetmeliğe uygun hizmet eğitimi sunarken, geleneklerimizde olan misafirperverlikle de lokalize edeceğiz. Endüstrinin yetenek talebinin büyük bir bölümünü karşılamak üzere tasarlanan programlar kapsamında, ülkemizin turizm sektörüne katkıda bulunabilmek de en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı. İmza töreninde konuşan EHL Genel Müdürü Andre Mack ise Vakko ile işbirliğinden mutlu olduklarını belirterek, “Ağırlama endüstrisinde kurumlarının hem sektörün hem de öğrencilerin ihtiyaçlarının ve motivasyonlarının ötesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Vakko’nun bu alanda sağlayacağı yetenekli eğitmenlerin yanı sıra, birinci sınıf altyapısıyla sektöründe lider konumundaki EHL diploma ve sertifika programlarının, Türkiye’de ağırlama ve hizmet alanlarında önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz. Böyle vizyoner bir kuruluşla iş ortaklığı yapmak, bizim için gurur verici” diye konuştu.

İsviçre modelini Türkiye’de uygulayacak

İstanbul Akaretler’de, Vakko ESMOD Moda Akademisi’ne komşu olacak Vakko School of Hospitality and Service’te eğitimler, otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için 3 farklı modelle sunulacak: Training Center, Micro- Training ve Apprenticeship. Programlar kapsamında İsviçre’de EHL Group tarafından geliştirilen staj ve ders materyalleri, yine VET by EHL onaylı endüstri uzmanları tarafından verilecek.