Yapı Kredi’den, okul öncesine yatırım kartopu etkisi yaratacak

Merve YEDEKÇİ

Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen ‘Yarınlara Kartopu’ projesi, 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimini ve bu amaçla ebeveynlerini desteklemeyi planlıyor. Proje, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine destek olmak ve ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yarınlara Kartopu kapsamında, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve seçkin akademisyenlerden oluşan uzman proje ekibinin danışmanlığında, 0-6 yaş arası çocuklara gelişimsel olarak uygun deneyimler sağlamak için farklı konularda eğitim içerik ve setleri hazırlandı. Deprem bölgesinde başlayıp daha sonra tüm illere yayılacak projenin ilk etabında yaklaşık 400 Yapı Kredi gönüllüsü sahada aktif rol alacak.

Deprem bölgesinde başlayan proje tüm ülkeye yayılacak

Cumhuriyetin 100. yılında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldıkları ilhamla ‘Yarınlara Kartopu’ projesini tasarladıklarını ifade eden Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, “Ülkemizin geleceği için eğitimin kritik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza sunacağımız nitelikli eğitim ve gelişim programlarının, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında daha iyi ve rekabetçi nesiller için en değerli yatırım olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Prof. Dr. Selçuk Şirin ve akademik kadrosu rehberliğinde geniş bir ekip ile 1 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ortamlarda yaşayan çocukların sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştirmelerine destek olmak için hayata geçirilen projenin detaylarını aktaran Öztaşkın, “Dijital ortamda ve fiziki olarak ebeveynler ve çocuklar için geniş bir eğitim ve gelişim materyali hazırladık. Projemize, yaşadığımız deprem afetinden etkilenen illerden başladık. Bu illerde afeti yaşamış 0-6 yaş arası çocuklarımızın deprem travmasını atlatmalarına ve sağlıklı gelişimlerine destek olmayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise projemiz, ülkemizin tüm çocuklarına yayılarak büyüyecek ve kartopu etkisi yaratacak” diye konuştu.

Hedef milyonlarca çocuğa ulaşmak

Projenin Yapı Kredi tarafından Türkiye’nin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Selçuk Şirin ise okul öncesinin önemini vurgulayarak, ‘‘Beynimizin yüzde 95’i, 0-6 yaş arasında gelişimini tamamlıyor. Bu fırsat aralığını kaçırdığımız zaman sonraki yıllara çocuklarımıza o becerileri kazandırmak hem çok zaman alıyor hem de çok masrafl ı oluyor. Nobel Ekonomi ödülünü almış olan James Heckman’in analizine göre 0-6 yaş döneminde bir çocuğa yapılan her 1 birimlik yatırım, 7 kat olarak geri dönüyor. Bu oran çocukların yaşı arttıkça azalıyor ve üniversite seviyesinde neredeyse 1’e 1 seviyesine düşüyor. Türkiye’de ise bu oran son yıllardaki ciddi artışa rağmen maalesef yüzde 50. Uzun vadede bunu değiştirmek zaman ve yatırım gerektiriyor ancak kısa vadede her birimizin üzerine düşen görevler var. Proje bu sorumlulukla hazırlandı. Amacımız, Türkiye’de doğan her çocuğun okula başladığı gün kendini ifade edebilecek kelime haznesine sahip olması, kalem tutabilmesi, öğretmenin verdiği yönlendirmeleri anlayabilmesi ve tüm bu beceriler için gerekli olan zihinsel ve duygusal altyapıyı kurabilmesini sağlamak. Niyetimiz her çocuğa senede iki defa içeriklerimizle ulaşmak ve çocukların ailelerine temel gelişim kaynaklarını ücretsiz sunmak. Hep birlikte, projemizle milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onları 6-7 yaşına geldiğinde okula daha hazır bir şekilde göndermek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.