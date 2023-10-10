Merve YEDEKÇİ

Head&Shoulders, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Migros ve Prof. Dr. Selçuk Şirin ile çocukların yaşamlarını etkileyen ve günümüzün sosyal problemlerinden biri olan akran zorbalığı konusunda başlattığı ‘Zorbalığı Kafandan At’ kampanyasını hayata geçirdi. Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığını yürüttüğü projede Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ve Gaming yayıncısı Büşra Pelin (PqueeN) Baynazoğlu’ da yer alıyor.

Proje çocukların gerek özel gerekse sosyal hayatlarında maruz kaldıkları akran zorbalığı konusunu ele alınırken; bu zorbalığın çocuklar üzerinde yarattığı kaygı, eğitim hayatlarındaki başarısızlık ve gelecekte yaşayabilecekleri olumsuzluklar ile çözüm yollarını tartışıyor. Proje hakkında P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak, “Yaygın bir cilt rahatsızlığı olan kepek gibi kişilerin dış görünüşünü etkileyen durumlar, damgalanma yoluyla zorbalık kaynağı haline gelebiliyor. Akran zorbalığı gerek ebeveynler gerekse toplumun diğer üyeleri tarafından çok fazla göz ardı ediliyor. Kepek, fazla kilo, gözlük kullanımı, cilt problemleri gibi konular sebebiyle akran zorbalığı yaşayan çocuklarımıza, çocuklarımızın ailelerine ve öğretmenlere bu konuda destek olmayı hedefl iyoruz” ifadelerini kullandı.

Akran zorbalığının çocuklar üzerinde bıraktığı etkilere değinen Prof. Dr. Selçuk Şirin, “Akran zorbalığı, tüm dünyada son kırk yıldır akademik olarak araştırılıyor. Şu anda öğrenciler arasında yapılan çalışmalar şiddetin birinci kaynağının ‘arkadaşlar’ olduğunu ve bu kapsamda her 2 gençten 1’inin bu zorbalığa uğradığını gösteriyor. Bu veriler bize ülkemizde yaşanan zorbalığın ciddiyetini fark ettirirken OECD ülkeleri arasında da akran zorbalığı konusunda ilk üçe yerleştiriyor. Çözüm; öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin de dâhil olacağı bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor” diye konuştu.

Binlerce çocuğa ulaşılacak

Proje kapsamında bir sene boyunca Migros Mağazaları ve uygulamalarından satın alınan her bir Head&Shoulders ürünü için akran zorbalığına karşı mücadele projesine bağış yapılacak. Ayrıca hayata geçirilen www. headandshoulders.com. tr/zorbaligi-kafandan-at adresinde, akran zorbalığı konusunda öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler bilgilendirilirken, TOG tarafından da Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak saha çalışmalarında binlerce çocuğa ulaşılacak.