ABD Hisselerinde 2025 Stratejisi: Portföy Oluşturmak! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde |Ali Akova
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde canlı yayınında bugünkü konuğumuz: Phillip Portfoy Head of Research Ali Akova.
Gündemimizde, 2025 yılına yönelik ABD hisseleri, emtia beklentileri ve portföy stratejileri var.
Küresel yatırımcının radarındaki şirketleri detaylı analiz ediyoruz:
• Walmart ve Alibaba’nın bilanço ve hisse performansları
• Alphabet’in neden hâlâ beklediği
• Johnson & Johnson, Marvell Tech ve Hudbay Minerals için 2025 projeksiyonları
• Bakır ve kakao gibi stratejik emtialarda beklentiler
“2025’e hazırlanırken portföy nasıl şekillenmeli?” sorusunun yanıtını bu yayında bulacaksınız.