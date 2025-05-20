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ABD Hisselerinde 2025 Stratejisi: Portföy Oluşturmak! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde |Ali Akova

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde canlı yayınında bugünkü konuğumuz: Phillip Portfoy Head of Research Ali Akova.

Gündemimizde, 2025 yılına yönelik ABD hisseleri, emtia beklentileri ve portföy stratejileri var.

Küresel yatırımcının radarındaki şirketleri detaylı analiz ediyoruz:
• Walmart ve Alibaba’nın bilanço ve hisse performansları
• Alphabet’in neden hâlâ beklediği
• Johnson & Johnson, Marvell Tech ve Hudbay Minerals için 2025 projeksiyonları
• Bakır ve kakao gibi stratejik emtialarda beklentiler

“2025’e hazırlanırken portföy nasıl şekillenmeli?” sorusunun yanıtını bu yayında bulacaksınız.

 

 

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