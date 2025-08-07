  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul 11 Bin Puanı Ne Zaman Geçer? | Ekonomi Masası

Borsa İstanbul 11 Bin Puanı Ne Zaman Geçer? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hakan Güldağ - Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
SELTEM İYİGÜN - COFACE EKONOMİSTİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Hangi Hisse Senetleri Öne Çıkıyor? | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık
Hangi Hisse Senetleri Öne Çıkıyor? | Paranın İzinde | Volkan Dükkancık
Borsa İstanbul’un Gidişatını Belirleyecek Etken Ne Olacak? | Ekonomi Masası
Borsa İstanbul’un Gidişatını Belirleyecek Etken Ne Olacak? | Ekonomi Masası
Manipülasyon Var mı, Yok mu? | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat
Manipülasyon Var mı, Yok mu? | Paranın İzinde | Doç. Dr. Atılım Murat
Enflasyon Beklentinin Altında Kaldı Borsa Coştu! BIST100 Pozitif Seyrini Sürdürecek Mi?
Enflasyon Beklentinin Altında Kaldı Borsa Coştu! BIST100 Pozitif Seyrini Sürdürecek Mi?
Borsada Enflasyon Coşkusu! | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Borsada Enflasyon Coşkusu! | Paranın İzinde | Mete Yüksel
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar
Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar
Borsa 10 Bin 700’ün Üzerinde! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Borsa 10 Bin 700’ün Üzerinde! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası