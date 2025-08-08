  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da Tarihi Rekor Yakın Mı? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
Dr. Bader Arslan ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
CUMHUR ÖRNEK - PHILLIPCAPITAL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
DR. ŞEREF OĞUZ – EKONOMİ GAZETESİ YAYIN KURULU BAŞKANI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

