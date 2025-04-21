  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
TCMB Kararının Şifreleri! Aslında Ne Yaptı? Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Dr. Burcu Aydın
TCMB Kararının Şifreleri! Aslında Ne Yaptı? Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Dr. Burcu Aydın
TAV Güvenlik Müdürü'nden Güvenlik ve Gizlilik İpuçları | Süheyla Yılmaz ile Sektörün Yönü
TAV Güvenlik Müdürü'nden Güvenlik ve Gizlilik İpuçları | Süheyla Yılmaz ile Sektörün Yönü
TCMB’den Sürpriz Faiz Artışı! Piyasa Kararı Nasıl Fiyatladı?
TCMB’den Sürpriz Faiz Artışı! Piyasa Kararı Nasıl Fiyatladı?
Altın, Dolar, Borsa.. Faiz Kararı ve Piyasalar | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz
Altın, Dolar, Borsa.. Faiz Kararı ve Piyasalar | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Muhteşem 7’li ve Altın İçin Öngörüler! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ali Akova
Muhteşem 7’li ve Altın İçin Öngörüler! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Ali Akova
Bilanço Dönemine Geri Sayım Başladı! Yabancı Kurumlardan Bankacılık Sektörüne Analiz Yağdı
Bilanço Dönemine Geri Sayım Başladı! Yabancı Kurumlardan Bankacılık Sektörüne Analiz Yağdı
Altın Tahminini Açıkladı! Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten Çok Konuşulacak Analiz
Altın Tahminini Açıkladı! Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten Çok Konuşulacak Analiz