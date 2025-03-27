Yatırımcı Portföy Dağılımı Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Barış Esen - Berfin Çapa - Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - MARBAŞ YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİM DİREKTÖRÜ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ