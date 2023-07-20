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  4. BAE'den 11,5 milyar dolarlık sıcak para girişi olabilir

BAE'den 11,5 milyar dolarlık sıcak para girişi olabilir

Yatırım Finans Direktörü Dr. Nuri Sevgen, BAE anlaşmasını ve sıcak para girişine dair olası senaryoları yorumladı.

Haber Merkezi
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Türkiye ile BAE arasında; yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Ancak anlaşmanın detayları henüz yok.

En çok merak edilen "kısa vadede sıcak para girişi" konusunda ise kulislere yansıyan bazı haberler var: 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği... Yani toplamda 11.5 milyar dolarlık 'taze para' girişi konuşuluyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yatırım Finans Direktörü Dr. Nuri Sevgen, BAE anlaşmasını ve sıcak para girişine dair olası senaryoları yorumladı.

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