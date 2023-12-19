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Adliyede avukata tekme tokat dayak!

Pendik'te öldürüldükten 5 yıl sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun katledilmesiyle ilgili davada karar duruşmasının ardından maktul yakınlarının sanık avukatına saldırdı.

Haber Merkezi
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Anadolu Adliyesinde 12 Aralık Salı günü iş adamı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili duruşmada, sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi. Kararın ardından maktul Tekin Uğurlu'nun yakınları, sanık Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken avukatın adliye içinde saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, avukat Barış Kalkan'ın müvekkilleriyle konuştuğu sırada saldırıya uğraması ve yere düşmesine rağmen şüphelilerin avukatı darbetmeyi sürdürmesi yer alıyor.

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